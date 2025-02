Dois adultos e uma criança morrem em batida frontal envolvendo caminhonete e caminhão na BR-153, em Goiás

2 adultos e 1 criança morreram na batida frontal

Três pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida após um acidente envolvendo três veículos na BR-153, km 29, na tarde deste domingo (23), em Porangatu, região norte de Goiás.

A caminhonete transitava no sentido Porangatu(GO)/Talismã(TO) quando colidiu lateralmente com um caminhão que também seguia rumo ao estado de Tocantins, em seguida, o motorista da caminhonete perdeu o controle da direção, o veículo invadiu a pista contrária e colidiu de frente com um caminhão.

O motorista, um homem de 77 anos, a passageira, uma mulher de 42 anos, e um menino, de nove anos, morreram no local. Outro garoto, de 12 anos, que viajava como passageiro, teve ferimentos graves e foi encaminhado para uma unidade de saúde em Porangatu.

Os condutores dos caminhões não tiveram ferimentos. Eles foram submetidos ao teste de bafômetro e não estavam alcoolizados.

A rodovia ficou totalmente fechada das 15h30 até às 20h formando um congestionamento de cerca de 11 km.

O marcador de velocidade da caminhonete travou em 163 km/h.