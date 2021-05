Acidente com motociclista é registrado no centro de Ituiutaba

Motociclista ficou caída ao chão e foi socorrida pelos bombeiros | Foto: Bombeiros/Divulgação

Na manhã desta sexta-feira, (30.abr2021), por volta das 11 horas, o 2º Pelotão de Bombeiros Militar, foi acionado para uma ocorrência de acidente de trânsito no cruzamento da R. 3 c/ Av. 18, no Centro da cidade de Ituiutaba. De imediato o CBMMG enviou uma equipe de resgate ao local, que sinalizou a via e imobilizou a vítima por meio de procedimentos de primeiros socorros.

A vítima estava consciente, orientada, encontrava-se em caída ao solo na posição de decúbito dorsal, e se queixava de dores no membro inferior e superior esquerdos, em ato continuo a vítima teve seus sinais vitais monitorados, sendo transportada para o pronto socorro municipal, a fim de receber atendimento médico. o condutor do segundo veículo envolvido (caminhonete) não sofreu ferimentos.

A Polícia Militar foi acionada e realizou seu trabalho de registro da ocorrência e também apoiou na sinalização do local.

Segundo a assessoria dos bombeiros, os acidentes de trânsito, em especial, os que envolvem motociclistas, lideram o ranking dos atendimentos realizados pelo Corpo de Bombeiro Militar em Minas Gerais, provocando a morte de muitas pessoas. Ainda segundo os bombeiros esses acidentes poderiam ser evitados com pequenos cuidados, respeito a sinalização de trânsito, aplicação da direção defesa; a manutenção nos veículos; utilização correta dos capacetes, bem como observar seu estado de conservação; compre um novo capacete quando sofrer impactos em um acidente, ou caso ele caia de uma grande altura. a vida útil desse equipamento é de três anos, mas a viseira deve ser trocada periodicamente; use haste corta-linha (proteção contra linha cerol/chilena), use capacete de boa qualidade, vestimentas adequadas se bem utilizadas, minimizam ferimentos em caso de acidentes.