Em 4 meses, mortes por Covid-19 aumentaram mais de 277% em Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. O aumento de 69,44% nos casos confirmados de Covid-19 em apenas três dias, acendeu o alerta para medidas de contenção à doença que já matou 34 pessoas no município.

Novo decreto foi publicado nesta sexta-feira (30.abr.2021), baixe o arquivo . “Apesar do Triângulo Norte ter avançado para Onda Amarela, optamos por fazer a manutenção do nosso decreto, mantendo Capinópolis na Onda Vermelha”, disse o secretário Giovani Mafioleti.

Depois de Ituiutaba — que encabeça o ranking de mortes— Capinópolis é o segundo município com maior índice de óbitos em decorrência das infecções pelo coronavírus. A primeira morte foi registrada no município capinopolense em agosto do ano passado e 9 pessoas já haviam perdido a vida até 31 de dezembro de 2020. Nos primeiros 4 meses de 2021, Capinópolis registrou aumento de 277,77% no número de mortes, totalizando 34. Outras duas mortes estão sendo investigadas e devem elevar a triste estatística.

Conforme boletim epidemiológico publicado no dia 27 de abril, Capinópolis registrava 36 casos ativos. Nesta sexta-feira (30), o número de casos saltou para 61.

Mais de 10% da população já foi infectada pelo coronavírus.

Mesmo com o índice de mortes avançando drasticamente em 2021, as festas e aglomerações continuam ocorrendo de forma clandestina. A Secretaria Municipal de Saúde tem ampliado a fiscalização e as notificações.Famílias destruídas, amigos que partem sem se despedir. Assim é o cenário desenhado em Capinópolis, município com pouco mais de 16 mil habitantes. Santa Vitória, com quase 20 mil habitantes, tem 23 óbitos registrados.

Secretário de Saúde, Giovani Mafioleti, fala sobre aumento de casos de Covid-19 em Capinópolis. Toque na imagem abaixo e assista.