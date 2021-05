O mês de maio já começa com um feriado: o Dia do Trabalhador. A data relembra uma manifestação nos Estados Unidos, em 1886, que pedia redução da jornada de trabalho de 13 para oito horas diárias. Só que, em 2021, a maioria dos trabalhadores não poderão usufruir de um dia de folga em 1º de maio. O feriado, neste ano, cai em um sábado.

O mês também tem o tradicional Dia das Mães. Comemorada no segundo domingo do maio, a data cai no dia 9 em 2021. No dia 10, dois veículos das Empresa Brasil de Comunicação “fazem aniversário”. A Rádio MEC FM completa 38 anos e a Agência Brasil completa 31 anos. O mês também é lembrado pelo Dia Mundial da Língua Portuguesa, no dia 5 e, no dia seguinte, é o Dia Nacional da Matemática.

As datas são alguns dos 114 fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O Projeto Efemérides traz temas relacionados à história, cultura, ciência, a personalidades, sempre ressaltando as datas nacionais e regionais.

Ele foi criado com o objetivo de oferecer mais um serviço para as áreas produtoras de conteúdo por meio de sugestões de pautas para matérias jornalísticas. A equipe da Gerência de Acervo atende aos pedidos de pesquisa: basta enviar um e-mail para [email protected]

Lista dos fatos históricos, datas comemorativas e feriados de maio de 2021:

Maio de 2021 1

Morte do pintor, gravador, ilustrador, desenhista, entalhador e cenógrafo baiano José Júlio de Calasans Neto (15 anos)

Início da greve geral nos Estados Unidos e manifestações pelas ruas de Chicago. Os eventos que se seguiram motivaram a criação do Dia do Trabalhador (135 anos)

Primeiro-ministro de Cuba, Fidel Castro, proclama o país como nação socialista e abole as eleições (60 anos)

Estreia da ópera As Bodas de Fígaro, composta por Wolfgang Amadeus Mozart (235 anos)

Dia Mundial do Trabalhador

Dia da Literatura Brasileira

Realiza-se, durante a primeira semana de maio, a Semana da Feira Nacional da Reforma Agrária, em São Paulo – data móvel

Lançamento do programa Colégio do Ar, da Rádio Ministério da Educação (70 anos) 2

Morte do líder e fundador da AlQaeda, o saudita Osama bin Laden (10 anos)

Criação da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro (90 anos)

Inaugurado o Passeio Público de Curitiba (135 anos) 3

Nascimento do pugilista norte-americano Walker Smith Jr., também conhecido como Sugar Ray Robinson (100 anos) – foi eleito o maior lutador do século XX pelo Associated Press, e o maior pugilista da história pela ESPN

Nascimento do geógrafo baiano Milton Santos (95 anos)

Fundação da Sociedade Brasileira de Sciencias, atual Academia Brasileira de Ciências (105 anos)

Dia Nacional do Pau-Brasil

Dia Internacional da Liberdade de Imprensa – comemoração instituída pela ONU, por meio da Resolução 48/432, de 20 de dezembro de 1993

Dia do Parlamento – comemoração, conforme Lei Nº 6.230, de 27 de julho de 1975, para marcar a data da instalação da primeira Assembleia Constituinte brasileira, em 3 de maio de 1823

Dia do Sol

Fundação do Centro Dramático e Recreativo Internacional de Mogi das Cruzes (110 anos) 4

Nascimento do músico paraibano Herbert Vianna (60 anos) – vocalista, guitarrista e principal compositor do grupo Os Paralamas do Sucesso

Nascimento do ator e cineasta catarinense Rogério Sganzerla (75 anos)

Movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos: os Viajantes da Liberdade começam uma viagem de ônibus pela Região Sul (60 anos) 5

Nascimento do produtor musical paulista Arnolpho Lima Filho, conhecido como Liminha (70 anos) – baixista da banda Os Mutantes, ficou em 99° lugar na lista dos Cem Maiores Artistas da Música Brasileira, promovida pela revista Rolling Stone

Nascimento da cantora e compositora fluminense Beth Carvalho (75 anos)

Morte do líder político e militar francês Napoleão Bonaparte (200 anos)

Supremo Tribunal Federal do Brasil reconhece a união estável para casais homoafetivos (10 anos)

Dia Mundial da Língua Portuguesa – data ratificada pela Unesco em Paris, durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura

Dia Nacional das Comunicações – data escolhida em homenagem ao nascimento de Marechal Rondon, reconhecido como o Patrono das Comunicações, por ter contribuído para a integração do território nacional por meio da construção de linhas telegráficas

Dia do Expedicionário 6

Nascimento do médico neurologista e psicanalista tcheco Sigmund Freud (165 anos)

Nascimento da atriz e humorista fluminense Maria José de Macedo, conhecida como Zezé Macedo (105 anos)

Dia Nacional da Matemática 7

Nascimento do economista francês Thomas Piketty (50 anos) – tornou-se figura de destaque internacional com seu livro O Capital no século XXI

Fundação da empresa japonesa Tokyo Tsushin Kogyo (mais tarde renomeada Sony), com cerca de 20 funcionários (75 anos) 8

Nascimento da atriz fluminense Elisabeth Maria Silva de Faria, a Betty Faria (80 anos)

Nascimento do músico de blues norte-americano Robert Leroy Johnson (110 anos)

Dia do Artista Plástico

Dia Mundial da Cruz Vermelha 9

Dia das Mães 10

Morte do poeta, teatrólogo, músico e compositor maranhense Catulo da Paixão Cearense (75 anos)

Nascimento do cineasta italiano Ettore Scola (90 anos)

Dia Mundial do Lúpus – comemoração que conta com o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde para conscientizar sobre alguns dos sintomas do lúpus eritematoso sistêmico, uma doença autoimune crônica de causa desconhecida e de difícil diagnóstico, que acomete mais de cinco milhões de pessoas em todo o mundo

Inauguração da Rádio MEC FM (38 anos)

Entra em funcionamento a Agência Brasil (31 anos) 11

Morte do compositor, regente e regente paulista José Maria de Abreu (55 anos)

Morte do cantor, compositor e guitarrista jamaicano Robert Nesta Marley, o Bob Marley (40 anos)

Fundação da Igreja Positivista do Brasil, por Miguel Lemos (140 anos) 12

Nascimento da cantora, compositora e produtora norte-americana, de ascendência portuguesa e brasileira Isabel Gilberto de Oliveira, a Bebel Gilberto (55 anos)

Nascimento da atriz fluminense Ruth de Souza (100 anos) – primeira atriz negra a protagonizar uma telenovela

Morte do futebolista fluminense Waldir Pereira, o Didi (20 anos) – defendeu a Seleção Brasileira em três Copas do Mundo (1954, 1958 e 1962), sendo campeão das duas últimas

Norge (da Noruega) torna-se o primeiro dirigível a sobrevoou o Pólo Norte (95 anos)

Dia Internacional da Enfermagem 13

Nascimento do jornalista e escritor fluminense Lima Barreto (140 anos) – autor, dentre outros, do clássico Triste Fim de Policarpo Quaresma

Tentativa de assassinato do papa João Paulo II, por Mehmet Ali Ağca, um terrorista turco (40 anos)

Dia da Abolição da Escravatura no Brasil

Dia dos Pretos Velhos (umbanda) 14

Prisão e morte do militante Stuart Edgar Angel Jones, do Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8), na Base Aérea do Galeão (50 anos) – segundo depoimento do preso político Alex Polari de Alverga, que esteve com ele naquela unidade da Aeronáutica, Stuart foi brutalmente torturado e não resistiu, vindo a falecer na noite daquele mesmo dia 15

Nascimento do escritor, roteirista e produtor de cinema estadunidense L. Frank Baum (165 anos) – criador de um dos mais populares livros escritos na literatura americana infantil, O Mágico de Oz

Dia Internacional da Latinidade – comemoração de países latinos, instituída por representantes de 36 países, com o fim de preservar as diferentes identidades nacionais e suas comunidades linguísticas e culturais

Dia Internacional das Famílias – comemoração instituída pela ONU 16

Dia Internacional das Histórias de Vida – data criada pela Rede Internacional de Museus da Pessoa (Brasil, Portugal, EUA e Canadá) e o Center for Digital Storytelling (EUA)

Fundação do jornal diário vespertino A Gazeta, fundado por Adolfo Araújo em São Paulo (115 anos) 17

Nascimento do folclorista, músico e escritor paranaense Brasílio Itiberê da Cunha Luz (125 anos) – morando no Rio de Janeiro, onde transferiu residência para cursar engenharia civil, participou de movimentos literários na então capital brasileira e ajudou a fundar a revista Festa (revista modernista). Com os conselhos de Villa-Lobos e Pixinguinha, abandonou a engenharia para dedicar-se à música

Nascimento do compositor e pianista francês Erik Satie (155 anos)

Nascimento da cantora fluminense Helena de Lima (95 anos) – foi descoberta por César Ladeira na década de 1940, em um de seus programas na Rádio Nacional, onde a cantora se apresentou como caloura e depois, trabalhou como contratada

Nascimento da cantora, compositora, produtora, e musicista irlandesa Eithne Pádraigín Ní Bhraonáin, a Enya (60 anos) – conhecida como a rainha do new age

Dia Internacional de Luta contra a Homofobia e Transfobia – celebração para marcar a data de 17 de maio de 1990, em que a Organização Mundial de Saúde decidiu suprimir a homossexualidade como doença mental da lista de patologias registradas no Manual de Diagnóstico e Estatística de Desordens Mentais

Dia Mundial das Telecomunicações e Sociedade da Informação, conhecido popularmente como Dia Mundial da Internet – instituída em 17 de maio de 2005 em uma Assembleia Geral da ONU na Tunísia, com o fim de destacar as possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias para melhorar o padrão de vida dos povos e dos cidadãos 18

Dia Internacional dos Museus – comemoração instituída em 1971 pelo Comitê Internacional de Museus, com o fim de sensibilizar o público para a importância dos museus para a sociedade

Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes – instituído no Brasil, conforme Lei Nº 9.970, de 17 de maio de 2000, para marcar a data da morte da menina brasileira de oito anos, Aracelli Cabrera Sanches Crespo, que desapareceu da escola onde estudava e que foi violentada e assassinada de forma hedionda na cidade brasileira de Vitória, em 18 de maio de 1973

Dia Nacional da Luta Antimanicomial – comemoração do Brasil, que está oficializada por lei em algumas cidades brasileiras, para marcar a data da elaboração do documento final da 1ª Conferência Nacional de Saúde Mental no Brasil, ocorrida em 18 de maio de 1987, que então propunha a reformulação do modelo assistencial em saúde mental para os brasileiros 19

Nascimento do músico estadunidense Joey Ramone (70 anos)

Lançamento do programa Marte II (50 anos) – o aterrissador da Marte II se tornou o primeiro objeto feito pelo homem a atingir a superfície de Marte

Dia do Físico – a data é uma alusão à 1905, quando o físico Albert Einstein publicou quatro artigos de grande impacto, incluindo um sobre a Teoria da Relatividade

O Centro Integrado de Defesa Aérea (CINDACTA I) detecta presença de OVNIs sobrevoando as regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste, no que ficou conhecida como Noite dos OVNIs (35 anos) 20

Nascimento da atriz e cantora norte-americana Cherilyn Sarkisian, conhecida como Cher (75 anos)

Morte do jornalista gaúcho Tarso de Castro (30 anos) – um dos fundadores do O Pasquim

Primeira exibição pública do protótipo do cinetoscópio de Thomas Edison (130 anos)

Fundação do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (30 anos) 21

Nascimento do pintor alemão Albrecht Dürer (550 anos) – provavelmente, o mais famoso artista do renascimento nórdico, tendo influenciado artistas do século XVI no seu país e nos Países Baixos

Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento – comemoração instituída pela ONU na Resolução nº A/REC/57/249, de 20 de fevereiro de 2003

Dia da Língua Nacional 22

Nascimento do compositor e instrumentista pernambucano José Mariano da Fonseca Barbosa, o Marambá (125 anos)

Dia Internacional da Diversidade Biológica – comemoração instituída pela Unesco na Resolução 55/201, de 20 de dezembro de 2000 23

Nascimento do atleta fluminense José Telles da Conceição (90 anos) – no atletismo, foi o primeiro brasileiro a conquistar medalha nos Jogos Olímpicos

Morte do ator, poeta, escritor, dramaturgo, artista plástico, professor universitário, político e ativista dos direitos civis e humanos das populações negras paulista Abdias do Nascimento (10 anos)

Dia Mundial da Tartaruga

Início da Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis – data móvel 24

Nascimento do cantor-compositor, escritor, ator, pintor e artista visual norte-americano Robert Allen Zimmerman, o Bob Dylan (80 anos)

Nascimento do escritor, dramaturgo, roteirista e autor de telenovelas paulista Walther Negrão (80 anos)

Dia Nacional dos Ciganos – data instituída em 2006 por meio de decreto em reconhecimento à contribuição da etnia na formação da história e da identidade cultural brasileira

Dia Nacional do Café – uma das mais deliciosas paixões nacionais. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), aproximadamente nove em cada 10 brasileiros com mais de 15 anos consomem café

Fundação da Faculdade Livre de Direito de Alagoas, atual Faculdade de Direito de Alagoas (90 anos) 25

Dia do Orgulho Nerd – comemoração do lançamento do filme Guerra nas Estrelas

Dia Nacional da Adoção – pela Lei nº 10.447, de 9 de maio de 2002

Dia de África – neste dia, em 1963, foi criada a Organização de Unidade Africana (OUA), na Etiópia, com o objetivo de defender e emancipar o continente africano

Início da Semana de Solidariedade com os Povos dos Territórios Não-Autônomos – criação da ONU 26

Nascimento do trompetista, compositor e bandleader de jazz norte-americano Miles Davis (95 anos)

Dia Nacional de Combate ao Glaucoma – comemorado no Brasil, conforme lei N° 10.456, de 13 de maio de 2002, para alertar sobre essa doença silenciosa 27

Dia Nacional da Mata Atlântica

Dia Mundial do Desafio – celebrado na última quarta-feira do mês de maio. Originalmente, o Challenge Day foi criado no começo da década de 1980, no Canadá. É um workshop interativo com duração de um dia, uma ferramenta para incentivar a prática de exercícios e esportes. Em dezenas de países passou a ser mais um instrumento antibullying nas escolas, pela integração de professores e alunos que competem juntos. Com o passar dos anos, o espírito desse dia se consolidou e se espalhou por todo o mundo 28

Dia Nacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna

Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher

Dia Internacional do Brincar 29

Nascimento do compositor fluminense Rubens Soares (110 anos)

Criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (85 anos)

Dia Internacional dos Soldados da Paz das Nações Unidas

Dia do Geógrafo

Morte do pregador urbano paulista José Datrino, conhecido como Profeta Gentileza (25 anos) – o Profeta Gentileza realizava inscrições peculiares nas pilastras do Viaduto do Gasômetro, no Rio de Janeiro, e andava pela Zona Central com uma túnica branca e longa barba. Ele se tornou personalidade da cidade 30

Nascimento do cantor e compositor fluminense Romeu Gentile Scovino, o Romeu Gentil (110 anos)

É realizada a primeira prova de 500 Milhas de Indianápolis (110 anos) – atualmente uma das competições automobilísticas mais famosas do mundo

Inauguração do primeiro manicômio judiciário nos fundos da Casa de Correção, na Rua Frei Caneca (100 anos) 31

Dia do Divino Espirito Santo

Dia Mundial sem Tabaco – comemoração instituída pela ONU