Bombeiros resgatam homem em cisterna desativada em Ituiutaba

Bombeiro resgatou o homem de 38 anos dentro da cisterna desativada | Foto: Bombeiros/Divulgação

Ituiutaba, Minas Gerais. Um homem de 38 anos teve de ser resgatado pelos bombeiros após ficar preso em uma cisterna desativada em uma chácara em Ituiutaba. O resgate ocorreu na última segunda-feira (03.maio.2021), no Distrito Industrial Manoel Afonso Cancella.

Os bombeiros do 2º Pelotão de Ituiutaba foram acionados e depararam com a vítima dentro da cisterna desativada e seca de aproximadamente 13 metros de profundidade.

Após estudo da situação foi aplicado as técnicas e equipamentos de salvamento em altura. Sendo necessário montar um sistema de redução de força com três pontos de ancoragem. Foi necessário também que um Bombeiro Militar descesse na cisterna utilizando as técnicas de rapel para ajudar na colocação dos equipamentos e equipamentos de proteção individual para realizar a retirada da vítima com segurança.

Segundo relato do proprietário da chácara, a vítima estaria negociando o serviço de limpeza e de dar fundo na cisterna, sendo que para este fim a vítima desceu dentro da cisterna para verificar se daria para realizar o serviço, e que as pessoas que estavam no local não deram conta de realizar a retirada do mesmo sendo necessário o apoio do Corpo de Bombeiros para realizar o salvamento.

Homem foi atendimento pelo SAMU ao ser resgatado | Foto: Bombeiros/Divulgação

Após horas de trabalho intenso do CBMMG a vítima foi retirado sem lesões graves, somente sentia dores lombares, onde foi feito contato com o SAMU para realizar o transporte da vítima até o atendimento médico no Pronto Socorro de Ituiutaba, a cisterna foi deixada tampada com a tampa própria para evitar acidente.