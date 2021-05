Saltos Ornamentais: Brasil chega a 4 vagas, e Kawan termina no top 10

Um dia após assegurar presença na Olimpíada de Tóquio (Japão), Kawan Pereira conquistou nesta terça-feira (4) o melhor resultado do Brasil na história dos Saltos Ornamentais ao terminar em 10º lugar na plataforma (dez metros) na Copa do Mundo da modalidade (Pré-Olímpico) na capital japonesa. Também na plataforma, Ingrid Oliveira assegurou nesta madrugada a quarta vaga para o país em Tóquio 2020. Ontem, além de Kawan,, Isaac Souza (plataforma ) e Luana Lira (trampolim) também se garantiram em Tóquio. O país já conta com 213 vagas confirmadas.

A trajetória de Kawan na Copa do Mundo, na mesma piscina onde ocorrerão as disputas olímpicas, começou com a quarta colocação nas eliminatórias (456,05). Nas semifinais ficou em sexto lugar (448,80) e na decisão final fechou na décima posição (409,90).

O terceiro dia de Pré-Olímpico também teve nova conquista de vagas para o Brasil com Ingrid Oliveira na plataforma! Brasil está on fire na Copa do Mundo Veja tudo aqui: https://t.co/9Et0A5A39L pic.twitter.com/G27qjRKN27 — CBDA (@CBDAoficial) May 4, 2021

A madrugada reservou a classificação de Ingrid Oliveira, de 24 anos, que estreou em Olimpíadas na Rio 2016. A carioca avançou à semifinal na 14ª colocação (285,30). Ingrid briga por uma vaga na final amanhã (5), com transmissão ao vivo no canal da Federação Internacional de Natação (Fina) no Youtube.

Outra brasileira que disputou na plataforma foi Giovanna Pedroso, que não se classificou pois terminou a prova na 20º posição. No entanto, de acordo com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), Giovanna ainda pode garantir uma vaga para o Brasil nos Jogos: a confirmação da Fina deve sair até junho.

A competição termina amanhã (5). Para assegurar vaga olímpica, os brasileiros precisam ficar entre os 18 primeiros colocados na disputa individual e, na sincronizada, estar nas três primeiras posições ao final da competição.

Programação

Terça (4)

22h – Trampolim 3 metros masculino – eliminatória

4h – Plataforma 10 metros feminino – semifinal

6h – Plataforma 10 metros feminino – final

Quarta (5)

22h – Trampolim 3 metros masculino – semifinais

4h – Trampolim 3 metros masculino – final