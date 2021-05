Homem é preso em Ituiutaba após ameaçar de morte dono de estabelecimento

Ituiutaba, Minas Gerais | 04.maio.2021. Um homem de 42 anos foi preso na noite da última terça-feira, por ameaças e porte ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu no Junqueira, por volta das 19h30.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) chegou até o suspeito após apos denúncia via 190. O denunciante comunicava que o criminoso estava ameaçando o dono de um estabelecimento comercial com um revólver. Os militares seguiram ao local denunciado.

O homem ainda estava no estabelecimento comercial no momento da chegada dos policiais. O cidadão foi submetido à busca pessoal e busca em seu veículo, sendo encontrado dentro do veículo um revólver calibre .22 municiado com cinco munições e uma munição no porta copo do veículo. Diante do estado de flagrante, a equipe policial realizou buscas na residência do autor, encontrando outras cinco munições.

O homem foi preso em flagrante, sendo apresentado perante a Autoridade de Polícia Judiciária. A arma e as munições foram apreendidas.

O crime de ameaça está descrito no Código Penal brasileiro

Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.