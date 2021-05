A.M.E. fará arrecadação de alimentos para famílias carentes em Capinópolis neste sábado (08)

AME fará arrecadação de alimentos neste sábado (08)

Com o tema “A fome não é fake. Quem tem fome tem pressa”, a Aliança Municipal Espírita (AME) de Capinópolis e o Conselho Regional Espírita do Pontal (CRE Pontal), farão uma grande campanha para arrecadação de alimentos.

O projeto será realizado neste sábado (08.maio.2021), em Ituiutaba, Capinópolis, Santa Vitória, Gurinhatã, Canápolis, Centralina, Monte Alegre, Ipiaçu, Cachoeira Dourada e Araporã.

Doações em Capinópolis

Em Capinópolis, os alimentos poderão ser doados às Casas Espíritas Casa Grande Da Paz, Centro Espírita André Luiz, Centro Espírita Joana Darc, Centro Espírita Chico Xavier, Verdade e Amor e Lar Fraterno Odovilho Alves Garcia.

O presidente da A.M.E em Capinópolis, Ronei Araújo, ressaltou a necessidade da campanha de arrecadação de alimentos para aliviar o sofrimentos das famílias em risco social. “É importante reunirmos para fazermos este trabalho. Com certeza, a população vai ajudar, pois a população de Capinópolis, nesta parte social, é bem ativa. Com a graça de Deus, nós reunimos com as casas espíritas — presidentes e diretoria— e conversamos a respeito deste trabalho e todo mundo aderiu à campanha”, disse o presidente.

Roni Araújo | Foto: Arquivo pessoal

Os interessados em efetuar doação em dinheiro ou pix, deverão entrar em contato com os diretores das casas espíritas.

Devido a pandemia de Covid-19, as pessoas que quiserem doar cestas básicas e não querem sair de casa, podem efetuar o agendamento do recolhimento pelo telefone (34) 9908-6240.

Doações em Ituiutaba

Em Ituiutaba, a campanha será realizada pelo CRE Pontal e pela Aliança Municipal Espírita (AME) de Ituiutaba. Avenida 31, nº 381 – Centro

Rua 38, nº 272 – Progresso

Rua Maria Rosa de Jesus, nº 687 – Jamila

Rua 16, nº 259 – Setor Norte

Rua 24 esquina com 23, nº 1546

Rua 13, nº 975 – Centro

CRE PONTAL

Com sede na cidade de Ituiutaba, funcionando nas dependências da UMEI – União de mocidades Espíritas de Ituiutaba, na av 21 nº 391 Ituiutaba MG.