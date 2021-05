Carro é atingido por suposto meteorito na BR-153 no Triângulo Mineiro

Pedra supostamente cai do céu e atinge carro que estava a caminho de Uberlândia | Imagem: TV Integração/Reprodução



Uberlândia, Minas Gerais. Um suposto meteorito atingiu um veículo na BR-153, na região do Triângulo Mineiro, na tarde da última quinta-feira (06.maio.2021). O condutor, que viajava com a esposa de Goiânia (GO) à Uberlândia, acredita que a pedra seja um meteorito que estava na atmosfera terrestre. O teve o para-brisas danificado e não houve feridos. O caso foi divulgado pela Tv Integração, afiliada à Tv Globo.

Alexandre Contieri conduzia o veículo no momento do incidente, e afirmou à reportagem que não havia nenhum veículo que pudesse tê-la deixado cair nas proximidades no momento.

Alexandre também é técnico em mineração e conta que ficou muito intrigado com a pedra: “Eu passei a olhar esse fragmento e achei ele interessante pela coloração, densidade, aglomeração dos grãos”, explicou ele. Além disso, segundo ele, o ângulo do impacto indica que a pedra tenha vindo de cima.

É ou não é um meteorito?

O motorista também contou que irá estudar a pedra para descobrir se ela é, de fato, um meteorito. “Eu vou analisar ela. Fazer testes, ver qual a constituição química dela e ver se é um meteorito”, contou ele, que considerou a experiência hilária.