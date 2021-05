Firjan e Sesi promovem torneio de robótica em formato virtual

Mais de 300 pessoas, entre crianças e jovens na faixa etária de 9 a 16 anos, integram as 34 equipes participantes do Torneio Sesi de Robótica, aberto hoje (7), em formato virtual, pela Escola Firjan Sesi. O desafio integra o calendário do Serviço Social da Indústria Nacional e foi realizado pela primeira vez no ano passado, presencialmente. Neste ano, o evento é virtual por causa da pandemia de covid-19.

De acordo com a assessoria de imprensa da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), a temporada Replay 2020/2021 do Torneio de Robótica First Lego League (FLL) tem uma pergunta-desafio: “O que fazer para tornar as pessoas mais ativas na região onde vivem, seja no campo, na cidade ou em qualquer outro lugar?”.

O Torneio de Robótica FLL é um programa internacional de exploração científica, no qual crianças e jovens usam a imaginação e a criatividade para investigar problemas do dia a dia, buscando soluções que contribuam para um mundo melhor.

Duas fases

Segundo a analista da Educação Básica da Firjan Sesi Simone Caires, a competição é dividida em duas fases. A primeira, que está sendo realizada nesta sexta-feira, é destinada à avaliação de três categorias: core values (valorização do trabalho em equipe), projeto de inovação e design do robô.

“Amanhã [8] ocorrerão somente as avaliações de arena referentes ao desafio do robô, e os juízes avaliarão os rounds [etapas]”, informou Simone à Agência Brasil.

As equipes têm direito a três rounds de 2 minutos e 30 segundos cada, para execução. Para realizar as tarefas, o robô pode navegar, capturar, transportar, ativar ou entregar objetos em uma mesa, sobre um tapete específico da temporada.

Ainda no sábado, serão conhecidas as equipes vencedoras, que disputarão a etapa nacional do torneio, no dia 26 de junho. A entrega de prêmios poderá ser acompanhada ao vivo, às 16h, pelo YouTube da Escola Firjan Sesi. Os ganhadores receberão troféus e medalhas. No ano passado, foram classificadas quatro equipes para a etapa nacional, sendo uma externa e três da Escola Firjan Sesi.

O torneio de robótica é aberto para escolas públicas e privadas e para as chamadas equipes garagem, que reúnem amigos que gostam de robótica, além de estudantes da Escola Firjan Sesi, disse Simone. Ela acrescentou que as equipes podem ter de dois a dez adolescentes e até dois técnicos maiores de 18 anos.

Neste torneio, além dos 25 grupos das escolas Firjan Sesi, participam seis equipes de colégios particulares, uma de escola pública municipal e duas de organizações não governamentais (ONGs).

Desafios

Além dos três prêmios principais, chamados de Champion’s Award, as equipes concorrem nas categorias Projeto de Inovação, Core Values, Design do Robô, Desafio do Robô e, a partir desta temporada, ao Prêmio do Técnico.

Os desafios são diferentes a cada ano. Em 2020, com o tema Cidades Inteligentes, um dos premiados foi o Piso Gerador de Energia, desenvolvido por uma equipe da Escola Sesi Firjan Jacarepaguá. O protótipo gera energia através de uma placa que trabalha quando sofre pressão. Assim, com as pisadas gerando energia, o projeto contribui ainda para a atividade física das pessoas. “O piso foi considerado a opção mais viável, por ter custo menor e poder ser utilizado em qualquer lugar”, explicou a estudante Ana Clara Joaquim, que fez parte da equipe.