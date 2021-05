Ações diversas marcam os 30 anos da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de BH

A Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte completa 30 anos em 2021 e, embora o cenário da pandemia ainda não permita que atividades presenciais sejam planejadas, o aniversário jamais passaria batido. A programação começou a ser pensada ainda no início de 2020, mas o isolamento necessário acabou fazendo com que as ações fossem adaptadas.

“É um momento de reinvenção desses processos. Tínhamos planos para uma ação híbrida, mas nesse cenário não será possível. A certeza que tínhamos era que não deixaríamos de celebrar esse aniversário tão importante”, afirma a diretora de promoção dos direitos culturais da Fundação Municipal de Cultura, Bárbara Bof.

Assim, de maio até dezembro, a Prefeitura de BH, por meio da Secretaria Municipal e da FMC, realiza o projeto “30 anos da BPIJ-BH”, que reúne uma programação diversa, 100% online e gratuita e contempla música, literatura e contação de histórias. Sempre às terças-feiras, às 10h, o Prosa Poética – Oficina de escrita criativa, atividade permanente do calendário pensado pela PBH, abre espaço para para jovens e adultos interessados em exercitar a criatividade e trocar ideias e experiências com outros escritores aprendizes. Neste caso específico é preciso enviar uma solicitação por e-mail ([email protected]) para participar do encontro via Google Meet.

Aos sábados, às 10h, o “Manhã Encantada” será exibido pelo canal da Fundação Municipal de Cultura no YouTube com narração de histórias para crianças e suas famílias. Segundo Bárbara Bof, criar uma agenda de atividades que atenda diferentes públicos é um dos objetivos do “30 anos da BPIJ-BH”: “O principal desafio é esse: oferecer uma programação de acesso à leitura e ao direito cultural com um leque diversificado por faixas etárias. Temos atividades para crianças, fatia importante do público, mas os adultos também fazem parte das ações”.

As atividades dos meses seguintes serão divulgadas no portal da perfeitura. Para Bárbara, celebrar os 30 anos da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte em plena pandemia só reforçam a importância do papel da arte e da cultura na vida das pessoas. “É uma possibilidade riquíssima de saberes, de criatividades. Estamos só começando e já temos um leque enorme pensado até o fim do ano com grande diversidade de ofertas”, observa a diretora da FMC.

