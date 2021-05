América pode ter datas dos jogos contra Criciúma alteradas pela CBF

O América pode ter as datas dos dois jogos contra o Criciúma, pela terceira fase da Copa do Brasil, alteradas. Isso porque, a equipe catarinense solicitou, na última sexta-feira (7), junto à Federação e a CBF, adiamento das partidas devido às dificuldades na montagem do time para a disputa da competição.

A consulta do clube foi no intuito de fazer cumprir as datas divulgadas na tabela básica da competição, que previa o primeiro jogo em 2 de maio e o segundo jogo em 9 de maio. Além disso, seria quando jogadores contratados pelo time estariam à disposição.

O Criciúma aguarda retorno da entidade ainda nesta quarta (11). Procurado pela reportagem do Super.FC, o América alegou ainda não ter sido comunicado oficialmente.

O América vai enfrentar o Atlético no próximo domingo (16), pelo primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. Na sequência, enfrenta o Criciúma, na quinta-feira (20), pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O segundo jogo da final do Estadual está previsto para sábado (22), e por fim, decide a vaga no mata-mata nacional na quinta-feira (27).