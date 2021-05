Betim ultrapassa a marca de mil mortos em decorrência da Covid

Betim, na região metropolitana, ultrapassou a marca de mil mortos em decorrência da Covid-19 no município. Segundo balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, até esta terça (11), foram registradas 1.007 mortes de residentes da cidade por causa do coronavírus desde o início da pandemia.

A primeira morte de morador de Betim foi de uma idosa de 89 anos, no dia 29 de abril de 2020.

O balanço ainda traz que são 25.444 casos confirmados da doença no município, sendo 23.785 pessoas já recuperadas da Covid. Nas unidades de saúde da Rede SUS, há 63 pacientes internados que testaram positivo para a doença.

A prefeitura vem realizando diversas ações de combate à pandemia, com a criação do primeiro Hospital de Campanha do Estado, do Cecovid 4, que está com 130 leitos de UTI ativos para pacientes graves da doença, desinfecção das ruas e de espaços públicos, dentre outras. Segundo o secretário municipal de Saúde, Augusto Viana, sem essas ações o número de óbitos seria quatro vezes maior. “Temos a consciência que a prefeitura fez, está fazendo e vai fazer o necessário para restabelecer um cotidiano mais próximo do que vivíamos antes da chegada do vírus”, afirmou Viana.

Dentre as ações que foram desenvolvidas pelo município destacam-se a ampliação de leitos de UTI em 8 vezes mais do que a capacidade instalada antes da pandemia, a aquisição de equipamentos modernos, EPIs, a manutenção em estoque de medicamentos e a capacitação de novos trabalhadores da saúde, que conseguiram evitar milhares de óbitos.