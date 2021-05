Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais vai receber reforma

Sofrendo há tempos com problemas de infiltrações causados pela chuva, a Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, na Praça da Liberdade, vai passar por uma reforma ainda neste ano.

Um projeto de revitalização do tradicional prédio foi apresentado nesta terça-feira (11), em solenidade que aconteceu na própria instituição e contou com a presença de autoridades como o senador Antonio Anastasia (PSD), o secretário de Estado de cultura e turismo, Leônidas Oliveira, e o secretário adjunto de cultura e turismo de Minas Gerais, Bernardo Silviano Brandão.

O objetivo da iniciativa é sanar os problemas hidráulicos verificados em diversas partes do teto do edifício, além de revitalizar sua fachada e promover uma reforma pontual da rede elétrica do equipamento cultural.

“A prioridade é fazer a impermeabilização do teto. O prédio principal da biblioteca sofreu muito com algumas inundações ao longo dos anos, então projetamos esses consertos para nos certificar de que o acervo estará bem seguro”, informou o secretário-adjunto de cultura e turismo de Minas Gerais, Bernardo Silviano Brandão.

Os serviços de recuperação do imóvel fazem parte de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo com Antonio Anastasia. A obra, que está orçada em R$ 1,9 milhão, terá recurso liberado através de uma emenda de autoria do próprio senador.

“Eu fui procurado ainda no ano passado pelo secretário Leônidas Oliveira e pelo então subsecretário de Cultura, Fábio Caldeira. Eles me relataram os problemas que haviam no edifício principal e no prédio anexo da Biblioteca Pública e me solicitaram ajuda para buscar soluções que viabilizassem as intervenções necessárias. Como todos sabem eu sempre fui muito ligado à área cultural em Minas Gerais e tenho especial apreço por bibliotecas. Eu considerei a reivindicação muito justa e, então, determinei a alocação dos recursos por meio dessa emenda parlamentar”, disse em entrevista ao O Tempo.

Ainda de acordo com Bernardo Silviano Brandão, o dinheiro vai dar continuidade a reparos que já vinham acontecendo no prédio anexo da biblioteca, na Rua da Bahia, e que foram interrompidos por causa da pandemia e pelo corte de gastos promovido pelo Governo do Estado nos últimos dois anos.

“Parte dessas obras já estavam em curso, mas tivemos que paralizá-las por conta da quarentena e também pela falta de recursos do Estado. Estamos em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), e esperamos agora conseguir refazer a parte elétrica, trocar as esquadrias e dobradiças das janelas, além de recuperar boa parte da fachada do prédio”, projeta Brandão.

A previsão é que os trabalhos tenham início ainda no primeiro semestre deste ano e que terminem antes do começo do segundo semestre de 2022.

Perfil

Projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer para a Praça da Liberdade, a Biblioteca Pública Estadual foi criada em 1954, quando Juscelino Kubitschek (1902-1976) era governador de Minas Gerais. Hoje, a instituição que é tombada pelo patrimônio público, concentra mais de 500 mil exemplares e promove inúmeras atividades culturais para a população, entre elas exposições itinerantes, encontro com escritores e lançamentos de livros. O prédio de 67 anos tem ainda, um acervo digitalizado, coleção infantojuvenil, jornais e revistas novos e antigos, audiolivros e acervo em Braille.

Segundo dados da instituição, antes da situação de emergência sanitária, a biblioteca registrava uma média mensal de 5 mil empréstimos, sendo cerca de 200 por dia. Nesse mesmo período, foram registrados 340 cadastros mensais de novos usuários. Entre janeiro e fevereiro de 2020, mais de 63 mil leitores passaram pelos átrios do equipamento cultural.