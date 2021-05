Com estoque até 60% mais baixo em alguns tipos de sangue, Hemominas pede doação

A Fundação Hemominas informou, nesta terça-feira (11), que está com o estoque de sangue, em média, 48% abaixo do ideal. No caso dos tipos O negativo, O positivo e A positivo, o percentual é ainda pior e chega a 60%. Por isso, está convocando os doadores para ajudar a reverter a situação de Minas.



Por causa da pandemia, as cirurgias eletivas estão suspensas no Estado. Mas, apesar da menor demanda, o Hemominas lembra que outros pacientes precisam da doação. “A todo instante, pessoas sofrem acidentes, necessitam de cirurgias de urgência, de transplantes e outros cuidados”, destacou.



Além disso, alguns pacientes – como os portadores de anemias falciformes, hemofilia e outras doenças crônicas – precisam receber transfusão de sangue e hemocomponentes com frequência. Apesar da Covid-19, o Hemominas garante que é seguro doar sangue. “A Fundação segue rigorosamente os procedimentos e critérios de prevenção ao coronavírus em todas as unidades, a fim de proporcionar segurança para quem doa e sangue de qualidade para o paciente”, frisou.



Como fazer



As doações devem ser agendadas on-line ou pelo MGapp – Cidadão. Os requisitos básicos para doar são: estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, mais de 50 kg, estar bem descansado e alimentado no momento da doação e apresentar documento original e oficial com foto.



Candidatos à doação de sangue que foram infectados pelo coronavírus, após diagnóstico clínico e/ou laboratorial ficam inaptos por 30 dias após completa recuperação (assintomáticos e sem sequelas que contraindicam a doação);



Candidatos que tiveram contato com pessoas que apresentaram diagnóstico positivo para covid-19 são considerados inaptos pelo período de 14 dias, após o último contato com essas pessoas. Já o candidato que apresente qualquer sintoma respiratório, mesmo que leve, ou febre ou outros sintomas infecciosos, deverá aguardar 30 dias após recuperação para doar.



Consulte aqui os endereços e horários de atendimento das unidades Hemominas em todo o Estado.