Copa do Brasil: jogos entre América e Criciúma tem datas e horários alterados

A Confederação Brasileira de Futebol alterou, na tarde desta terça-feira (11), as datas e horários dos jogos entre América e Criciúma pela terceira fase da Copa do Brasil. Anteriormente marcados para 20 e 27 de maio, os jogos serão 2 e 9 de junho, às 21h30.

O primeiro jogo será na Arena Independência, em Belo Horizonte, e o segundo jogo, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. O Criciúma havia solicitado, na última sexta-feira (7), o adiamento das partidas devido às dificuldades na remontagem do elenco para a disputa da competição.

Nesta terça, em contato coma reportagem do Super.FC, o América não havia sido comunicado do pedido de mudança. O ajuste de tabela ocorre em concordância com a emissora detentora dos direitos de transmissão da competição.

Agora, o América terá pela frente a disputa da final do Campeonato Mineiro, nos dias 16 e 22 de maio, e a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, prevista para 30 de junho.