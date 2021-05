Eliminação e frustração

Alô, nação azul! Fica a frustração pela eliminação no Mineiro, mas sofrer três derrotas para o América, dentro da mesma competição, também doeu muito no torcedor. Mas, com tudo isto não se pode dizer que o trabalho do Felipe Conceição tenha sido em vão, contudo ainda é preciso melhorar bastante para conseguir fazer uma grande Série B e buscar o acesso. Também não é justo colocar tudo na conta do treinador . Mais uma vez ficou provado que o elenco é limitado e que precisa de mais reforços do que se imaginava. Fiquei preocupado com a avaliação do comentarista Roger Flores, que foi um dos grandes meias na história do Clube, ao afirmar que com esse elenco, o Cruzeiro vai sofrer na competição Nacional. Fica então o alerta de quem esteve dentro das quatro linhas e sabe o que é futebol. Agora o processo terá que ser acelerado na busca pelos nomes. Não adianta inchar mais o elenco, tem que dispensar e trazer nomes que possam resolver as carências e necessidades do time. A Série B começa em menos de duas semanas. E que o Cruzeiro possa esclarecer ou definir as situações de Léo e Marcelo Moreno.