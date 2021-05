Final do Mineiro entre América e Atlético tem arbitragem definida

A Federação Mineira de Futebol divulgou nesta terça-feira (11) que Wanderson Alves de Souza será o árbitro da primeira partida da final do Campeonato Mineiro 2021, entre América e Atlético. Em audiência pública transmitida em suas redes sociais, a entidade designou ainda Ricardo Junio de Souza e Frederico Soares Vilarinho como os assistentes.

O quarto árbitro será Paulo Cesar Zanovelli da Silva e o quinto, Magno Arantes Lira. Emerson Alves de Souza será o árbitro de vídeo. O jogo de ida da decisão está marcado para o próximo domingo (16), às 16h, com mando de campo do América na Arena Independência.

Wanderson Alves de Souza, de 37 anos, apitou o primeiro jogo entre Tombense e Atlético na semifinal do estadual, com vitória alvinegra por 3 a 0. Na reta final da primeira fase, ele foi o árbitro nas vitórias do América sobre Coimbra, Uberlândia e Athletic.

No quadro da CBF, Wanderson apitou várias partidas da Série B nas duas últimas temporadas, atuando também na Série A como quarto árbitro e assistente de vídeo.

Audiência pública para indicação da arbitragem do 1º jogo final do Mineiro Sicoob 2021 https://t.co/TXe0jBHaSV — Fed. Mineira de Fut. (@FMF_Oficial) May 11, 2021

Problema físico no primeiro clássico

Na terceira rodada do estadual de 2019, Wanderson Alves foi designado para apitar o clássico entre Cruzeiro e Atlético no Mineirão. Aos 18 minutos do segundo tempo, ele sentiu dores nas pernas e precisou ser substituído pelo então quarto árbitro, Ronei Cândido Alves. A partida terminou empatada por 1 a 1, com gols de cobranças de pênaltis de Fred, para a raposa e Fábio Santos para o Galo. O zagueiro Dedé e o volante Adilson, um de cada lado, ainda foram expulsos naquele confronto.