Galo: com um gol e uma assistência na semi, Hyoran celebra boas atuações

O técnico Cuca tem muitas opções para o meio-campo do Atlético, mas, aos poucos, o time titular vai aparecendo e ficando mais claro. Hyoran, que conseguiu destaque principalmente na reta final do Brasileirão 2020, ainda é pouco utilizado nesta temporada, mas fez dois bons jogos na semifinal do Campeonato Mineiro contra o Tombense.

O meia marcou um gol no primeiro jogo da semi, na vitória do Galo por 3 a 0 e deu uma assistência, cobrando escanteio, para Eduardo Sasha balançar as redes na última partida da semifinal., que terminou em 1 a 1 Hyoran falou sobre seu bom desempenho e comentou a briga pela posição.

“Nunca fui derrotado por eles (Tombense). Tenho bom retrospecto. Ano passado vencemos a final contra o Tombense e agora pude contribuir com um gol e uma assistência na semifinal. Para mim foi importante esse desempenho nas semifinais do estadual, pois provei que posso ajudar a equipe. A concorrência, pela qualidade do elenco, é gigantesca no Galo. Mas, logicamente, estou trabalhando em busca do meu espaço”, afirmou.

Antes do primeiro jogo da final do Mineiro, que será no domingo (16), às 16h, contra o América, o Galo tem um desafio importante pela frente. Encara nesta quinta-feira (13) o América de Cali, na Colômbia, pela Libertadores. O Atlético pode até se classificar para as oitavas de final da competição de forma antecipada.

“Não tem jogo fácil na Libertadores. Somos os líderes da nossa chave e eles só somaram um ponto, no entanto, pelo momento da competição, eles darão o máximo nessa partida para seguirem vivos. Nosso time vem evoluindo a cada partida sob o comando do Cuca e esperamos manter essa boa fase na Colômbia”, disse Hyoran.