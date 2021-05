Galo estreia no Brasileirão contra o Fortaleza, 30 de maio, às 11h, no Mineirão

Domingo, 30 de maio. Nesta data, a partir das 11h, o Atlético entrará em campo para dar o pontapé inicial na Série do Campeonato Brasileiro. O primeiro adversário será o Fortaleza, no Mineirão. A tabela detalhada das dez primeiras rodadas da competição foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta terça-feira. Abertura do Brasileirão, contudo, será no dia anterior, 29 de maio, entre Chapecoense e Red Bull Bragantino, às 11h, na Arena Condá, em Joinville.

Confira todos os jogos do Galo até a 10ª rodada

1º rodada

30/5 – 11h – Atlético x Fortaleza – Mineirão

2ª rodada

6/6 – 20:30 Sport PE x Atlético – Ilha do Retiro

3ª rodada

13/6- 16h – Atlético x São Paulo Mineirão

4ª rodada

16/6 – 19h – Internacional x Atlético – Beira-Rio

5ª rodada

21/6 – 20h Atlético x Chapecoense – Mineirão

6ª rodada

24/6 – 19h – Ceará x Atlético – Castelão

7ª rodada

27/6 – 16h – Santos x Atlético – Vila Belmiro

8ª rodada

1/7 – 19h – Atlético x Atlético-GO – Mineirão

9ª rodada

5/7 – 20h – Cuiabá x Atlético – Arena Pantanal

10ª rodada

8/7 – 16h – Atlético x Flamengo – Mineirão