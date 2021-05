Galo não está em negociação com atacante Gilberto, do Bahia

Mais uma vez o nome do atacante Gilberto, do Bahia, gerou especulações na Cidade do Galo. O jogador, campeão e artilheiro da Copa do Nordeste, deu a entender que está de saída do Bahia e vários clubes entraram na rota do atleta, mas uma fonte ouvida pelo Super.FC afirmou que o centroavante está fora dos planos do Atlético.

O contrato do jogador com o Bahia vai até o fim desta temporada. No clube desde 2018, Gilberto já viveu muita coisa com a camisa tricolor e, após o título da Copa do Nordeste, o atacante, de 31 anos, quer viver outras experiências no futebol. Em entrevista depois da conquista, o jogador disse, em tom de despedida, que seu ciclo no Bahia estava se “afunilando”. Em entrevista à ESPN, Gilberto tentou explicar.

“Já estou há três anos no Bahia, clube que eu mais joguei, que eu mais fiz gols e isso tem um peso enorme na minha vida. Uma coisa que me deixa muito feliz, mas também me deixa com bastante responsabilidade. Elas pesam de vez em quando e nesse momento, eu estava eufórico e acabei falando sobre isso e eu espero não ter nenhum problema e eu não gostaria de falar isso agora. Estou tentando enrolar aqui, acho que vocês já perceberam (risos), porque é uma coisa muito delicada, tanto para mim, quanto para a torcida”, disse em entrevista à “ESPN Brasil”.