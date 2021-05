Galo vai entrar em campo dez vezes em um mês, por quatro competições diferentes

Reta final da fase de grupos da Copa Libertadores, decisão do Campeonato Mineiro, primeiros jogos do Brasileirão e mata-mata da Copa do Brasil. Em 31 dias – entre 13 de maio a 13 de junho – o Galo entrará em campo dez vezes por quatro competições. A sequência “pauleira” de jogos foi uma das responsáveis para Cuca poupar jogadores na última partida da semifinal do Mineiro, não dá mais para descansar.

Além da maratona de jogos, o Galo também precisará se deslocar bastante. Das dez partidas, quatro serão fora de Minas Gerais. Duas fora do Brasil – Colômbia e Paraguai -, uma em Belém, no Pará, e a outra em Recife, em Pernambuco. O próximo compromisso é contra o América de Cali, pela Libertadores, nesta quinta-feira (13), às 21h, em Barranquilla, na Colômbia.

“A gente está nesses jogos decisivos, no Campeonato Mineiro e também na Libertadores, onde temos dois jogos fora. Serão três semanas de jogos decisivos. É pensar jogo a jogo. Contra o América de Cali, sabemos que, se tivermos algumas combinações de resultado, o La Guaira não vencer e a gente conseguir vencer, a gente garante vaga na próxima fase, que é a nossa primeira meta na Libertadores”, afirmou o goleiro Everson.

O Galo desembarca em Barranquilla nesta terça-feira (11), onde encara o América de Cali. A partida é importantíssima para o clube, que já pode se classificar para as oitavas de final do torneio continental se vencer a partida e o Deportivo La Guaira, que encara o Cerro Porteño, perder. Antes do confronto, o Galo vai fazer um treinamento na Colômbia, quando Cuca fará os últimos ajustes na equipe, que, aos poucos, vai ganhando a cara do treinador.

Confira a maratona de jogos do Atlético:

13/05, 21h – 4ª rodada Libertadores – América de Cali x Atlético, estádio Romelio Martínez, (Libertadores)

(A confirmar) 16/05,16h – Primeiro jogo final Campeonato Mineiro América x Atlético, Arena Independência

19/06, 21h – 5ª rodada Libertadores – Cerro Porteño x Atlético, estádio General Pablo Rojas

(A confirmar) 22/05, 16h – Segundo jogo final Campeonato Mineiro. Atlético x América, Mineirão

25/05, 21h30 – 6ª rodada Libertadores – Atlético x Deportivo La Guaira, Mineirão

30/05, 16h – 1ª rodada Brasileirão – Atlético x Fortaleza, Mineirão

02/05, 19h – Primeira partida 3ª fase Copa do Brasil – Remo x Atlético, estádio Evandro Almeida

06/06, 16h – 2ª rodada Brasileirão – Sport x Atlético,Ilha do Retiro

10/06, 19h – Segunda partida 3ª fase Copa do Brasil – Atlético x Remo, Mineirão

13/06, 16h – 3ª rodada Brasileirão – Atlético x São Paulo, Mineirão