Guardiola: catalão fatura décimo título nacional em 13 disputas

Que o técnico catalão Pep Guardiola é um verdadeiro colecionador de títulos, todos sabem. As novidades a cada conquista são as marcas incríveis que ele acumula. E nesta terça (11), com a confirmação do título inglês pelo Manchester City, mais um número espetacular foi agregado.

Desde que iniciou a carreira, no Barcelona B, na segunda divisão espanhola, Pep Guardiola disputou 13 campeonatos nacionais. Com a conquista desta terça, são nada menos do que dez títulos. Guardiola nunca ficou dois anos sem levantar uma taça de liga e sua pior colocação foi o terceiro lugar com o Manchester City, em sua temporada de estreia na Inglaterra (2016/17). Além dessa campanha, quando não venceu, foi vice-campeão.

Guardiola venceu a Segunda División B, a terceira divisão espanhola, em 2008, sua temporada de estreia como técnico no Barcelona B. Depois, foi tricampeão espanhol pelo Barcelona (2009, 2010 e 2011). Quando tentou o tetra, acabou como vice em 2012. Depois de um ano sabático, assumiu o Bayern e levou a Bundesliga em 2014, 2015 e 2016. Chegou à Inglaterra, foi terceiro colocado em sua primeira Premier League, foi bicampeão em 2018 e 2019, vice em 2020, e, agora, campeão em 2021.

Nesta temporada, Guardiola e o Manchester City já venceram a Copa da Liga Inglesa e pode vencer também a Champions League. Faz a decisão contra o Chelsea no próximo dia 29.

Currículo invejável

Confira todas as conquistas de Pep Guardiola:

Champions League: 2009 e 2011

Mundial de Clubes: 2009, 2011 e 2013

Campeonato Espanhol: 2009, 2010 e 2011

Campeonato Alemão: 2014, 2015 e 2016

Campeonato Inglês: 2018, 2019 e 2021

Copa del Rey: 2009 e 2012

Copa da Alemanha: 2014 e 2016

Copa da Inglaterra: 2019

Copa da Liga Inglesa: 2018, 2019, 2020 e 2021

Supercopa Europeia: 2009, 2011 e 2013

Supercopa da Espanha: 2009, 2010 e 2011

Supercopa da Inglaterra: 2018 e 2019