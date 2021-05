Homem é preso por esfaquear e roubar vítimas em estrada rural de Esmeraldas

Um homem de 22 anos foi detido, na noite desta segunda-feira (10) em Ribeirão das Neves, acusado de ter roubado e esfaqueado duas vítimas em uma estrada rural de Esmeralda, na região metropolitana de Belo Horizonte, enquanto faziam trilhas. Os crimes ocorreram nos dias 4 e 9 de maio, entre as Comunidade da Volta e o Bairro Tijuco, nos dois casos as vítimas foram esfaqueadas pelo criminoso. Ele foi preso por militares da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar, que contaram com o apoio do Serviço de Inteligência da coorporação.

O primeiro crime aconteceu na manhã da última terça-feira (4), quando um homem passava pelo local com sua moto e foi abordado pelo assaltante. Ele foi abordado pelo agressor que anunciou o assalto mostrando uma faca e começou a atacá-lo com dois golpes nas costas. O criminoso levou a moto que, o capacete e a carteira do motociclista, que foi deixado no local bastante ferido. Ele foi socorrido por uma pessoa que passou no local de carro, que acionou a polícia e também o socorro. A vítima foi levada para o hospital São Judas Tadeu.

O segundo ataque ocorreu também na parte da manhã, mas desta vez a vítima foi um ciclista, que teve a bicicleta e o celular roubado. Além de ser esfaqueado, ele contou que também foi agredido pelo criminoso com chutes. Ele teve dois ferimentos no braço e um no tórax. Ele foi socorrido por um motociclista que passava pelo local e o avistou caído no chão. A vítima perdeu bastante sangue e teve que ser socorrida rapidamente, sendo levado para o hospital municipal 25 de Maio, em Esmeraldas.

O agressor foi reconhecido pelas vítimas depois de ter sido localizado graças ao celular roubado, que estava sendo usado pelo criminoso para aplicar golpes. O assaltante foi preso e pode responder por tentativa de latrocínio.