Inglaterra registra primeiro dia sem mortes por Covid em 10 meses

A Inglaterra registrou zero mortes diárias por Covid pela primeira vez desde julho de 2020 nessa segunda-feira. O mesmo ocorreu na Escócia e na Irlanda do Norte. No País de Gales, que também integra o Reino Unido, foram quatro mortes relacionadas à Covid na segunda-feira.

Segundo o jornal The Guardian, desde 30 de julho do ano passado, não houve um dia sem nenhuma morte relatada na Inglaterra.

No fim de janeiro, o Reino Unido relatava cerca 1.000 novas mortes relacionadas à Covid por dia. O motivo do recuo da pandemia são as medidas preventivas, como isolamento social, e a vacinação – estima-se que mais de dois terços da população já tenha se imunizado. Desde o lançamento da campanha de vacinação no território, em 8 de dezembro, 35 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina. O governo afirma que está “em vias” de atingir sua meta de ter oferecido uma primeira dose da vacina a todos os adultos até o final de julho.

O novo coronavírus deixou mais de 127.000 mortos no Reino Unido, o país mais afetado da Europa.

Flexibilização

As autoridades sanitárias britânicas decidiram, na segunda-feira (10), diminuir o nível de alerta para a pandemia da Covid-19 em um ponto.

Com isso, o alerta passa do nível quatro – circulação geral do vírus e transmissão alta – para três – epidemia de circulação geral -, informaram os chefes médicos de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, em um comunicado.

Graças ao confinamento imposto desde janeiro e ao sucesso da campanha de vacinação, “o número de casos e de mortes e a pressão sobre os hospitais têm diminuído de forma constante”, afirmaram. “No entanto, a Covid-19 continua a circular com pessoas que se contaminam e propagam o vírus todos os dias. Por isso, todos devemos permanecer atentos”, ressaltaram.

Em fevereiro, o nível de alerta já havia sido reduzido do nível cinco, o máximo, para quatro.

As taxas de infecção vêm caindo, porém, até atingirem seu nível mais baixo desde setembro, o mesmo aconteceu com as hospitalizações, também em tendência de queda, relatou Downing Street. Avaliações do Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) mostram que uma em cada 1.180 pessoas está infectada com Covid-19, contra 1 a cada 480 no início de abril.