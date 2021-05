Jemerson segue na mira do Galo, mas o salário alto atrapalha

O namoro entre o zagueiro Jemerson, do Corinthians, com o Atlético esfriou, mas ainda não acabou. O clube mineiro segue em busca da contratação do jogador, que já foi destaque no Galo, mas o alto salário é o grande empecilho. Jemerson marcou dois gols na vitória do Corinthians nesta terça (11), por 4 a 1, nas quartas de final do Campeonato Paulista. O contrato do zagueiro com o Timão vai até junho de 2021.

Em entrevista recente, dirigentes do Corinthians já assumiram que não pretendem contar com Jemerson nas próximas temporadas, indicando que não irão renovar o contrato do jogador. Enquanto isso, o Galo segue no mercado à procura de contratações pontuais, apenas para compor o elenco.

Após a vitória desta terça-feira (11), o zagueiro comentou a indefinição sobre a renovação de contrato.

“Ainda não (definiu a renovação). Enquanto eu estiver aqui e com contrato, vou fazer de tudo para representar o Corinthians em campo”, disse Jemerson após a vitória pelo Paulistão.