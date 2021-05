Minas confirma 99 crianças com síndrome rara ligada à Covid

Mais uma criança em Minas Gerais recebeu o diagnóstico positivo da síndrome inflamatória pediátrica (SIM-P), doença rara possivelmente provocada pela Covid-19. Com o mais recente registro, subiu para 99 o número de infectados. Deste total, 80 vítimas tiveram alta e 19 permanecem em observação hospitalar.



O balanço da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado nesta terça-feira (11), ainda aponta que 56 casos suspeitos da enfermidade estão sendo investigados. Outros 157 notificados foram descartados. Até o momento, duas crianças morreram em Minas em decorrência da SIM-P.



Mesmo após um ano de pandemia, a síndrome inflamatória pediátrica permanece um mistério para a comunidade científica. Os pesquisadores não conseguiram esclarecer, por exemplo, porque a doença só atinge menores de 19 anos. Dos casos confirmados no Estado, 53,5% das vítimas têm menos de 4 anos. Crianças com idades entre 5 e 9 anos representam 40,6% dos doentes.



O boletim epidemiológico ainda informa que 91,09% das crianças afetadas pela síndrome não tinham outras doenças preexistentes. Os meninos são 66% das vítimas, enquanto as meninas 34%.



Ainda de acordo com a SES, 43 cidades já tiveram registro da doença. Belo Horizonte lidera os registros da doença, com 33 vítimas confirmadas. Contagem, com oito; Montes Claros e Uberlândia, com cinco cada, e Betim, com quatro casos, aparecem em seguida.



O que é a síndrome



A Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica Temporalmente Associada à Covid-19 (SIM-P) é uma reação inflamatória grave e sistêmica que acomete crianças e adolescentes que foram infectados pelo coronavírus.



Ela causa sintomas como febre por mais de três dias, vermelhidão nos olhos, edemas nas mãos e pés e sintomas gastrointestinais, como diarreia, vômito e náusea. Ela também pode apresentar manifestações neurológicas, renais e no sangue.