Mulher vai à casa de rival resolver desentendimento e é esfaqueada no Barreiro

Uma briga entre duas jovens por causa do ex-namorado de uma amiga delas, desentendimentos nas redes sociais e da venda de semijoias terminou com uma delas esfaqueada no bairro Lindeia, na região do Barreiro, na noite desta segunda-feira (10).

De acordo com a Polícia Militar, uma jovem de 20 anos contou que foi surpreendida em casa por outra jovem de 22 anos, que estaria com algumas amigas e teria jogado pedras e pedaços de madeira na residência. As duas começaram a discutir.

A mulher mais nova pegou uma faca e saiu na rua. Ela disse que queria intimidar a rival, que não se intimidou e foi para cima dela puxando seus cabelos e bateu com um objeto na cabeça dela. A suspeita deu três facadas na vítima, atingindo o ombro, abdômen e braço.

A Polícia Militar foi acionada e a jovem de 20 anos foi presa. Ela disse aos policiais que não tinha a intenção de ferir a rival e que queria apenas intimidá-la. Disse que saiu de casa com a faca por que as pedras e pedaços de madeira estavam danificando a casa dela e que a rival estava ameaçando matá-la.

A vítima foi socorrida para o Hospital Municipal de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde ficou internada sob escolta policial. A mulher que deu as facadas foi presa foi levada para à Delegacia de Plantão 3 do Barreiro.