Nacho Fernández fala sobre adaptação no Galo e compara jogo de Cuca e Gallardo

Na entrevista coletiva de apresentação do meia argentino Nacho Fernández no fim de fevereiro de 2021 , o jogador se mostrou bastante reservado e com dificuldades ao entender o português. Menos de três meses depois, Nacho já se sente mais adaptado, conquistou espaço na equipe titular e vem se tornando um dos principais jogadores do elenco atleticano.

O começo do jogador no Galo foi muito bom. Em campo, surpreendeu. Não teve muitas dificuldades de adaptação. Conseguiu marcar gols, sofrer pênalti e dar assistência. Nacho Fernández comentou sobre esse processo.

“A verdade é que estou me adaptando muito bem. Eu gosto muito da cidade. É muito tranquila. O campo de treinamento também é muito bonito. Quanto aos meus colegas, fui recebido da melhor maneira. Temos um grupo muito bom e por sorte estou me adaptando muito bem e estou muito feliz por estar aqui”, afirmou Nacho.

No meio campo, o argentino é o típico camisa 10, apesar de não carregar o número nas costas, que pertence a Eduardo Vargas. O jogador admitiu preferir jogar mais “solto”, podendo ser utilizado próximo aos atacantes e também comentou sobre a adaptação com o novo treinador.

“Cada técnico tem sua forma de jogar. Marcelo Gallardo (técnico do River Plate) me utilizava nos distintos setores de campo. Às vezes eu jogava um pouco mais avançado, às vezes pela direita, em outras partidas pela esquerda. Cuca tem sua ideia de jogo e pretende que eu jogue solto no meio, que onde melhor me sinto. Trato de me adaptar da melhor maneira”, explicou o jogador.