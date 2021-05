No Limite: Reality volta com André Marques na apresentação e ex-BBBs na disputa

O tom de voz alegre de André Marques deixa evidente a empolgação dele com o novo desafio profissional. O apresentador de 41 anos desbancou nomes como Marcos Mion e foi o escolhido para apresentar a aguardada quinta temporada de “No Limite”, primeiro reality show da TV aberta no Brasil que estreia nesta terça-feira (11), após a novela “Império”. A nova edição contará com 16 participantes que já passaram pela casa do “Big Brother Brasil”. O vencedor vai ganhar o prêmio de R$ 500 mil.

“Quando eu soube que o ‘No Limite’ ia voltar, comentei que eu ia adorar apresentar. Eu tinha essa vontade, mas não passou pela minha cabeça a possibilidade de ser convidado pelo Boninho. Eu estava terminando o ‘The Voice +’ e a começar o ‘The Voice Kids’”, contou ele. E o convite veio do próprio Boninho em uma ligação, que trollou André antes de dar a notícia – o diretor fingiu estar irritado com o apresentador e o “demitiu” do “The Voice Kids”.

Oficializado no comando do programa, André Marques celebrou a oportunidade de estar à frente de comandar esta nova temporada. “Estamos voltando com um programa que é o pioneiro de reality. Estamos começando de novo de uma maneira incrível. Vou até parar por aqui senão eu vou chorar. Todo mundo sabe que sou chorão e já chorei aqui algumas vezes”, disse o apresentador.

Ele, que completou 27 anos de Globo em abril, considera o “No Limite” um desafio por proporcioná-lo “fazer algo diferente”. “É um aprendizado diário para todo mundo, assim como os participantes. Cada dia é um dia e estou deixando para viver um dia de cada vez. E estou muito feliz”, disse André, que ficou conhecido como o Mocotó da primeira temporada de “Malhação” (1995).

Perrengue

O “No Limite” fez história no início dos anos 2000 com suas provas de resistência, que misturam desafio físico e psicológico, e por trazer cardápio bem “diferenciado” – o olho de cabra é lembrado ainda hoje! Assim como nas quatro edições anteriores, que foram apresentadas por Zeca Camargo, o “No Limite 5” está sendo gravado no litoral brasileiro. Neste ano, as gravações acontecem desde o início do mês no Ceará, em um local que a equipe deu o nome de Praia Brava.

André garante que a vida dos 16 participantes não está sendo fácil. “A relação com o ‘BBB’ é só como eles eram conhecidos, agora eles são ‘No Limite’. As provas não são nada parecidas”, garante ele. “Nós já começamos as gravações e, enquanto estou no conforto, posso dizer que eles realmente estão passando perrengue, no acampamento, na praia, com sol, chuva e frio. Leva qualquer pessoa ao limite, eu, particularmente não aguentaria. Na verdade, só conhecemos nosso limite quando ele é colocado à prova. Basta querer encarar o desafio para descobrir até onde você vai”, completou o apresentador, revelando que “há um sol para cada pessoa” no local da gravação.

Mas, e as comidas exóticas? Boninho contou nas redes sociais que o “No Limite 5” algumas provas terão um cardápio “especial”, entretanto, André disse que não sabe quais comidas inusitadas vão aparecer no programa. “A produção não me falou e eu prefiro não saber, porque cria uma expectativa do que vai acontecer. Eu recebo o roteiro um dia antes da gravação e também levo o susto que os telespectadores levam. Tudo o que eu me impressionar, acredito que você também vai se impressionar em casa”, comentou. “Sou apresentador do programa, juiz das provas, mas também sou um telespectador ali”, garantiu André.

Resistência e sobrevivência

Em “No Limite 5”, os 16 participantes são divididos em duas tribos: Carcará e Calango. Cada uma delas terá um acampamento, que está bem longe da comodidade e do conforto que tiveram na casa do “BBB”.

As equipes vão enfrentar uma série de desafios a cada episódio. O primeiro deles será a Prova de Privilégios, em que a tribo campeã conquistará objetos como faca e binóculo, que poderão ser usados nas provas.

O segundo desafio do dia será a Prova da Imunidade. Todos os integrantes da tribo vencedora garantem mais uma semana de permanência na Praia Brava. Já a equipe perdedora vai para o Portal da Eliminação. Lá, cada um dos membros escreverá, em um pergaminho, o nome de um colega de equipe que deseja eliminar. O mais votado deixará o “No Limite”.

Além do programa inédito, que irá ao ar nas noites de terça-feira, a Globo também exibirá o especial “No Limite: A Eliminação”, aos domingos, após o “Fantástico”. Transmitido originalmente às quartas, às 21h30, no Multishow, o programa trará uma entrevista com o último eliminado falando sobre a experiência e os desafios que viveu no reality.

Participantes do ‘No Limite’

– André (BBB13)

– Angélica (BBB15)

– Arcrebiano (BBB21)

– Ariadna (BBB11)

– Carol Peixinho (BBB19)

– Elana (BBB19)

– Gleici (BBB18)

– Gui Napolitano (BBB20)

– Iris Stefanelli (BBB7)

– Jéssica (BBB18)

– Kaysar (BBB18)

– Lucas Chumbo (BBB20)

– Mahmoud (BBB20)

– Marcelo Zulu (BBB4)

– Paula Amorim (BBB18)

– Viegas (BBB18)