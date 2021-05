Pequetito se emociona na volta e agradece o apoio dos ouvintes: ouça

“Com a graça de Deus, energias positivas e orações de vocês, nesta terça (11) volto ao trabalho depois de um susto, de nome AVC”. Com essa postagem na rede social no início da tarde, Osvaldo Reis Pequetito adiantou aos ouvintes que estaria pronto pegar no batente no início da noite.

Por volta das 18h, ao empunhar o microfone da rádio Super 91.7 FM, após 18 dias de ausência, o “Poeta dos Estádios” não conteve a emoção. Durante o SuperFC 2ª edição, o narrador contou sobre o susto que levou e passou na família, amigos e ouvintes. Além disso, fez questão de enaltecer que voltou antes do previsto por causa das mensagens de apoio que recebeu de todos que gostam dele e do seu trabalho.

Recuperando-se do AVC, Pequetito não narrou as semifinais do Campeonato Mineiro, quando o Cruzeiro foi eliminado pelo América. Agora, garante que está pronto para os próximos desafios.

Pequetito sofreu um AVC isquêmico leve no último 24 de abril e esteve internado por cinco dias no hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte. Após a alta, ele terminou a recuperação em casa,