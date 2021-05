O tempo fica estável nesta terça-feira (11), em Betim, na região metropolitana de BH. De acordo com o Inmet, o céu limpo e praticamente sem nuvens deve predominar durante todo o dia.

Em relação à temperatura, Betim deve ter um início de manhã bem fria, com a mínima prevista de 9°C. A temperatura seguirá amena durante todo o dia com máxima de 24°C, no começo da tarde, segundo o Inmet. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 80%.

Confira a previsão do tempo de hoje para outras cidades de Minas:

