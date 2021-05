Previsão do tempo em BH hoje: terça-feira ensolarada e com manhã fria na capital

A previsão do tempo em BH nesta terça-feira (11) é de sol com céu claro durante todo o dia, com uma manhã bem fria, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o Inmet, a temperatura mínima prevista na capital será de 12°C, no início da manhã, e a máxima prevista de 25°C, no começo da tarde. A umidade relativa do ar em BH deve variar 30% e 80%.

A meteorologista do Inmet, Anete Fernandes, explica que essa previsão de tempo firme deve se manter ao longo da semana com ligeira elevação das temperaturas – tanto a mínima quanto a máxima.

A partir de sexta-feira (14), uma nova frente fria deve chegar ao Estado aumentando a nebulosidade na região Central, e trazendo chuva para o Sul de Minas e a Zona da Mata.

Confira a previsão do tempo de hoje para outras cidades de Minas:

