A previsão do tempo para Contagem nesta terça-feira (11) é de céu limpo e temperatura baixa no princípio da manhã, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o instituto, a temperatura mínima em Contagem hoje pode chegar aos 10°C, no começo da manhã, com a máxima prevista de 23°C, na parte da tarde. A umidade relativa do ar fica entre 30% a 80%.

Confira a previsão do tempo de hoje para outras cidades de Minas:

