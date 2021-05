Sem Gustavo, América inicia preparação para enfrentar o Atlético pelo Estadual

O América deu início a semana de treinamentos para enfrentar o Atlético, no próximo domingo (16), diante do Atlético, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. Após um dia de folga, o elenco se reapresentou na tarde desta terça (11) no CT Lanna Drumond.

Uma das ausências foi o meia Gustavo, que tem quadro de inflamação no dedão do pé esquerdo, e está sendo reavaliado pelo departamento médico. O jogador também não foi relacionado para a última partida contra o Cruzeiro, no último domingo (9). Em contrapartida, a novidade foi o lateral-esquerdo Lucas Luan, que vem treinando com o grupo.

Em campo, Lisca e seus auxiliares comandaram trabalhos em espaço reduzido, com foco na troca de passes, enquanto os arqueiros fizeram trabalhos separados. Na sequência, todo o elenco participou de atividades de construção ofensiva.

No departamento médico do clube seguem os atacantes Marcelo Toscano, que lesionou o músculo da coxa direita, e Léo Passos, que sofreu lesão muscular no adutor direito. O zagueiro Arthur, que sofreu uma lesão na coxa direita e está afastado dos gramados desde 1 de março, vem realizando trabalhos com bola nas últimas semanas.

O América volta a final do Campeonato Mineiro após cinco anos e terá pela frente o favorito da competição e o primeiro jogo será no domingo (16), às 16h, na Arena Independência. Autor do terceiro gol do América, o volante Ramon sabe da dificuldade da partida.

“A final vai ser um jogo muito complicado, sabemos da qualidade do Atlético, do potencial que tem o time deles, mas aqui do outro lado também tem trabalho. A gente vai treinar bem essa semana, ajustar algumas coisas para chegar bem à final e buscar o título”, disse o jogador.

Para o jogador, a semana cheia de treinamentos será de estudo sobre o adversário. “A gente vai montar uma estratégia, dentro do objetivo que a gente vai buscar dentro do confronto. E com certeza, com a gente treinando e se preparando bem, as chances aumentam”, afirmou Ramon.