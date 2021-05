TV Brasil amplia sinal e atinge patamar recorde de audiência em SP

A TV Brasil atingiu novo patamar de audiência em São Paulo. A primeira semana de maio, entre os dias 3 e 9, teve 14.095 domicílios sintonizados* por minuto na programação da emissora. Em relação ao mesmo período de 2020, o aumento de audiência foi de 137%. Considerada a média de todo o ano anterior, o número significa aumento de 118%. Na soma parcial de 2021, 7,2 milhões de telespectadores* assistiram à TV Brasil.

Segundo o gerente executivo de Programação da TV Brasil, Vancarlos de Oliveira Alves, a ampliação do sinal no estado e a veiculação de novos produtos, como a novela Os Dez Mandamentos foram estratégicos para atingir o novo patamar de audiência. “O lançamento de grandes produções da Nova Programação e o reforço de sinal na Grande São Paulo contribuíram para o desempenho histórico da praça, em uma linha claramente crescente de audiência. Cada dia que passa há mais pessoas conectadas na TV Brasil”, afirmou.

Para Alves, um esforço técnico de ampliação do sinal possibilitou o acesso a um público de cerca de 4,1 milhões de pessoas. “Em busca de apresentar um sinal com maior qualidade em São Paulo, as equipes técnicas envolvidas no projeto viabilizaram a retransmissão nas localidades Pico do Jaraguá, Mauá, Mogi da Cruzes e Itaquera, alcançando residências que até então não podiam acessar a TV Brasil”, explicou.

Confira os horários dos programas jornalísticos diários da TV Brasil:

07h30 Repórter Nacional

08h00 Brasil em Dia

12h00 Repórter DF / Repórter Rio / Repórter São Paulo

12h15 Repórter Brasil Tarde

19h00 Repórter Brasil

19h40 Stadium

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play. O aplicativo está disponível para as plataformas Android, iOS e no site http://play.ebc.com.br. O app pode ser baixado gratuitamente.

Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv

*Fonte: Kantar IBOPE Media | Instar Analytics | Praça: GSP | Variável: Rat% Domiciliar / Rat# Domiciliar / Cov# Individual | Período: 11/2012 a 05/2021.