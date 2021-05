América de Cali, adversário do Galo na Libertadores, vive crise em campo

Ao contrário do Atlético, que parece ter encontrado o caminho de bons resultados, o adversário desta quinta-feira (13) do Galo, o América de Cali não vive boa fase. Lanterna do Grupo H da Libertadores, a equipe foi eliminada no início do mês do Campeonato Colombiano, nas quartas de final, está sem treinador e não vence há cinco jogos.

Uma derrota do América de Cali na quinta pode garantir ao Galo a classificação às oitavas de final, mas, para o time colombiano, perder significa praticamente dar adeus ao torneio continental. A equipe ainda está sem comandante, desde que Juan Cruz Real foi demitido após a derrota para o Galo na 2ª rodada. A imprensa colombiana afirma que Juan Carlos Osório, ex-treinador do São Paulo e da Seleção mexicana, está praticamente fechado com o clube.

Com a eliminação no Campeonato Colombiano, o América de Cali tem dedicação exclusiva à Libertadores. A última vez que entrou em campo foi na quinta (6), no empate em 0 a 0 com o Deportivo La Guaira. Já são cinco jogos sem vencer (dois empates e três derrotas). A última vitória foi para o Tolima, no dia 18 de abril, na última rodada da primeira fase da competição nacional.

Enfrentar times que precisam muito do resultado para começar a espantar a crise pode ser perigoso. Sabendo disso, o meia Nacho Fernández, experiente quando o assunto é Libertadores, admite que não será um jogo fácil.

“Sabemos que o América (de Cali) tem que ganhar para melhorar no grupo, mas a gente vai fazer a partida que praticamos na semana. Trataremos de conseguir um bom resultado em busca da classificação. Será difícil, duro, mas estamos preparados para isso”, afirmou o meia.

América e Atlético já estão em Barranquilla, local da partida. As duas equipes entram em campo nesta quinta-feira (13), às 21h, no estádio Romelio Martínez. O técnico Cuca faz os últimos ajustes no Galo nesta quarta, às 18h, em um treino no CT do Junior Barranquilla.