América de Cali x Atlético: veja onde assistir o duelo da Libertadores

Em busca da classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores de forma antecipada, o Atlético visita o América de Cali nesta quinta-feira (13), às 21h, no estádio Romelio Martínez, em Barranquilla, na Colômbia. O Galo, com sete pontos, é o líder do Grupo H, enquanto o América amarga a lanterna com apenas um ponto conquistado.

Na segunda rodada da competição, as duas equipes se enfrentaram e o Galo levou a melhor por 2 a 1, no Mineirão. O atacante Hulk entrou no segundo tempo e marcou os dois gols da vitória atleticana.

Na rádio Super 91,7 FM, a transmissão começa às 20h. O Show de Esportes da Super terá apresentação de Dimara Oliveira, com narração de Pedro Abílio, comentários de Lélio Gustavo e reportagens de Roberto Abras.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Fox Sports (canal fechado) e Facebook Watch (internet). Para a transmissão pela televisão, o número do canal do Fox Sports na SKY é o 194 e 594 a versão HD. Na Claro TV, é o número 73 e 573 do canal HD. Na Oi TV, 465 e 876. Para quem vai assistir online, basta ter uma conta no Facebook, acessar o link da transmissão, disponível na página oficial da instituição e assistir de forma gratuita.