América: Ramon celebra gol sobre o Cruzeiro e ‘primeiro objetivo’ conquistado

Sair do banco de reservas para marcar gol em clássico, não é uma exclusividade de Ademir. O volante Ramon também deixou sua marca no último domingo (9), na partida contra o Cruzeiro, pela semifinal do Campeonato Mineiro. O primeiro gol defendendo a camisa do América, e o primeiro em um clássico, são motivo de comemoração para o jogador.

“Estou muito feliz pela classificação do grupo, de a gente chegar nesse primeiro objetivo que é a final, e também pelo gol. Quando a gente entra em campo, quer dar o máximo, o melhor, e quando entrei queria fazer o meu papel aquilo que o professor tinha pedido, e o gol foi consequência disso”, afirmou.

Ramon foi uma das dez contratações feitas pelo América para a temporada de 2021, e veio por empréstimo junto ao Internacional. Desde que chegou foram três jogos e um gol marcado, média de 19 minutos em campo. O suficiente para chamar a atenção da comissão técnica para o grupo ‘dos recém-contratados’.

“Todos os atletas chegaram para agregar, para ajudar a equipe. Vejo que todos que entraram deram conta do recado, então nosso grupo vem nos fortalecendo, e os que chegaram vão ajudar os que estavam aqui e assim em diante, somos um grupo”, disse o volante.

Apesar de celebrar o primeiro gol marcado, o Ramon reforça que não é sua característica balançar as redes, que foi uma ‘oportunidade’ motivada pelo sistema de jogo ofensivo do América. “O padrão de jogo do professor é um padrão ofensivo, proporciona que os meias e volantes tenham esse âmbito ofensivo de pisar na área, concluir em gol. O gol sai naturalmente, e na minha função a prioridade não é essa, mas o gol é consequência disso tudo e espero fazer mais durante o ano”, ressaltou Ramon.

Na última temporada, Ramon disputou a Série A pelo Bahia, e foi titular em jogos importantes como na vitória do Tricolor de Aço por 3 a 1 sobre o Galo, no Estádio Pituaçu, pela 17ª rodada. Ter a oportunidade de competir novamente na elite também é motivo de celebração. “O América é um time que vem me dando uma oportunidade de disputar novamente a Série A, e a gente tem grandes objetivos. Estou muito feliz aqui, me adaptei muito bem, os companheiros me ajudaram, é seguir trabalhando para buscar um objetivo de cada vez “, concluiu o jogador.

No próximo domingo (16), Ramon terá a chance de enfrentar, pela segunda vez, o Atlético. Agora, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, na Arena Independência, às 16h.