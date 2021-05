Lula fala ao Brasil: entrevista coletiva. Foto: Ricardo Stuckert

Pesquisa Datafolha divulgada na tarde desta quarta-feira (12) aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 41% das intenções de voto em um eventual primeiro turno das eleições presidenciais de 2022, enquanto o presidente Jair Bolsonaro tem 23% — uma vantagem de 18 pontos percentuais para o petista. Já em uma simulação de segundo turno entre os dois, Lula obtém 55% das intenções, contra 32% de Bolsonaro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Outros candidatos à corrida eleitoral aparecem mais atrás na pesquisa: o ex-ministro da Justiça Sergio Moro (sem partido), com 7% das intenções de voto; o ex-ministro da Integração Ciro Gomes (PDT), com 6%; o apresentador Luciano Huck (sem partido), com 4%; o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 3%; e, empatados com 2%, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM) e o empresário João Amoêdo (Novo).