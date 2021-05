BH precisa de 53 mil vacinas Coronavac para 2ª dose de idosos entre 64 a 66 anos

A prefeitura de Belo Horizonte precisa de cerca de 53 mil vacinas Coronavac para concluir a aplicação da 2ª dose em idosos que têm entre 64 e 66 anos – ainda não foi divulgada data para a retomada da campanha.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), anteriormente, 80 mil doses eram necessárias para concluir o esquema vacinal das pessoas que têm entre 64 e 67 anos. Com a chegada de uma nova remessa de vacinas na segunda-feira, 16.400 doses da Coronavac foram somadas a outras 10 mil que estavam no estoque da SMSA, e foi possível retomar a aplicação da 2ª dose nos idosos de 67 anos – grupo composto por aproximadamente 26 mil pessoas. Assim, ficam faltando 53.600 doses da Coronavac para concluir a imunização de idosos que têm entre 64 e 66 anos.

“Tão logo as vacinas sejam entregues, haverá continuidade da aplicação de segundas doses do imunizante para as pessoas abaixo de 67 anos”, informou a SMSA em nota.