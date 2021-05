BH vacina moradores com comorbidades entre 49 e 42 anos até 6ª: veja calendário

A Prefeitura de Belo Horizonte ampliou a vacinação contra a Covid-19 nos moradores com comorbidades. Na quinta-feira (13), vão receber doses dos imunizantes as pessoas com doenças preexistentes com idade entre 49 e 48 anos completos até 31 de maio. Na sexta-feira (14), será a vez dos que têm 47 a 42 anos completos até 31 de maio.

Mas só terão direito à vacinação “quem preencheu o cadastro no portal da Prefeitura até 3 de maio, às 23h59”, informou a PBH. A imunização para este público será em postos fixos e extras, das 7h30 às 16h, e em pontos de drive-thru, das 8h às 16h. Os endereços podem ser consultados no fim da matéria.



Além de ter preenchido o cadastro no site, é necessário apresentar documentos como exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica. “Os comprovantes devem conter o número do registro do respectivo conselho de classe, de forma legível, e ter sido emitidos em até 12 meses antes da data do cadastro”, destacou a PBH.



“Todas as declarações apresentadas são de total responsabilidade da pessoa e de quem as emitiu. O cadastro será enviado aos órgãos de controle externo e, em caso de informações inverídicas, ficarão sujeitos às responsabilizações administrativas, civis e penais aplicáveis”, reforçou a prefeitura.



No momento da vacinação, o público precisa seguir as seguintes orientações:



– Apresentar exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica emitidos em até 12 meses antes da data do cadastro;

– Apresentar documento de identificação com foto;

– Apresentar comprovante de residência em Belo Horizonte;

– Ter preenchido cadastro para a vacinação, de forma válida, até 23h59 de 3 de maio;

– Não ter recebido vacina contra a Covid-19;

– Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;

– Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.



Novo cadastro



O cadastro de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas que não fizeram inscrição na primeira fase da campanha será reaberto nesta quinta-feira e fechará novamente no domingo (16).

Confira os pontos de vacinação: