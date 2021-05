O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) decidiu na tarde desta quarta-feira (12), por manter a prisão preventiva do promotor de Justiça André Luís Garcia de Pinho, apontado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) como principal suspeito de ter matado asfixiada a própria esposa, Lorenza Maria Silva Pinho, 41, na madrugada do dia 2 de abril deste ano, no apartamento em que eles moravam, no bairro Buritis, na região Oeste de Belo Horizonte.

