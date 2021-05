Corpo de recém-nascido é abandonado e devorado por cães em Minas Gerais

O corpo de um recém-nascido foi encontrado nos fundos do quintal de uma casa no último domingo (9), na zona rural de Caraí, na região do Vale do Jequitinhonha. Segundo informações da Polícia Militar, ele apresentava mutilações, possivelmente provocadas pelos cachorros da propriedade. Os proprietários, que pediram ajuda ao encontrar o corpo, dizem não conhecer a criança bem como qualquer mulher grávida que more na região.

A dona da propriedade, de 78 anos, foi quem encontrou o corpo. Ela contou à polícia que observou que os cachorros estavam embaixo do pé de manga, comendo algo. Quando ela se aproximou, teria visto o corpo do bebê, também próximo a um córrego da região. Na chegada, os policiais se depararam com o corpo da criança sem a parte esquerda do crânio, sem o pênis e sem o nariz, além da massa encefálica estar espalhada pelo local.

Os militares que atenderam a ocorrência relataram que havia mau cheiro no local e que as mutilações no corpo, aparentemente, foram causadas pelos cães. Os donos da propriedade disseram que o corpo pode ter sido levado até o quintal pelos cachorros. A Polícia Militar tentou fazer um rastreamento na região para tentar identificar quem seria mãe da criança, mas não obtiveram sucesso.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e as investigações ficarão a cargo da Polícia Civil.