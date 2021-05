Créditos do cartão BHBus adquiridos até julho de 2020 podem ser revalidados

Créditos do cartão BHBus que foram adquiridos entre os dias 1º de fevereiro e 31 de julho de 2020 poderão ser revalidados e utilizados nos ônibus da capital. A medida consta na Portaria 060/2021 publicada nesta quarta-feira (12), pela BHTrans no Diário Oficial do Município (DOM). O passageiro, no entanto precisa ficar atento, por que há diferenças para quem usa a modalidade vale-transporte – fornecido por empresas – e a modalidade usuário – quando o próprio passageiro realiza a recarga –.

De acordo com a portaria, na modalidade vale-transporte, os trabalhadores que possuem créditos adquiridos no período especificado poderão revalidá-los por duas vezes. Dessa forma, automaticamente, os créditos passarão a ter validade de 180 dias, em cada revalidação. O valor descontado no cartão será da tarifa vigente, ou seja, R$ 4,50 em cada passagem.

Já na modalidade usuário, a revalidação irá ocorrer apenas uma vez e o passageiro terá o prazo de 360 dias para utilizar os créditos que foram adquiridos em 2020.

A portaria informa que a revalidação será feita de forma automática, quando todos os passageiros apresentarem o cartão BHBus nos validadores dos ônibus ou das estações da capital.