CRV Industrial Goías realiza campanha Segurança no Trânsito

Foto/Divulgação

Para celebrar o Maio Amarelo, a CRV Industrial desenvolve com os colaboradores a campanha Segurança no Trânsito. O objetivo é conscientizar todos os profissionais que conduzem veículos na empresa a terem mais atenção e cuidados.

De acordo com o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), 90% dos acidentes ocorrem por falhas humanas – que podem envolver desde a desatenção dos condutores até o desrespeito à legislação. Os exemplos são claros, excesso de velocidade, uso do celular, falta de equipamentos de segurança como o cinto de segurança ou capacete, o uso de bebidas antes de dirigir ou até mesmo dirigir cansado.

Por isso, a usina desenvolve a campanha durante todo o mês de maio com palestras e orientações aos profissionais. “É um momento importante para refletir e abordar um dos temas mais relevantes da nossa sociedade, que é a redução do número de mortes e de lesões graves no trânsito”, explica Valdeir Sena, engenheiro de segurança do trabalho da unidade.

A data

O movimento Maio Amarelo nasceu em 2014 e fomenta uma ação coordenada entre o poder público, iniciativa privada e sociedade civil para discutir o tema segurança viária com o objetivo de reduzir os acidentes e mortes no trânsito. Apesar da redução do número de mortes nos últimos anos, o trânsito brasileiro ainda mata milhares de pessoas todos os anos. Em 2019, quando foi divulgado o último levantamento pelo Ministério da Saúde, foram mais de 31.945 vidas perdidas.

Algumas dicas que podem evitar acidentes: