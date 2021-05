Diretor de clipes de artistas da periferia, P.drão celebra 15 anos de carreira

P.drão, 37, já tinha uma caminhada no rap e sonhava ver um videoclipe seu exibido no programa “Yo!”, da MTV. Estamos falando de 2003, 2004, quando o YouTube nem sequer existia. Eram outros tempos, e os artistas dependiam da televisão e das gravadoras para divulgar suas produções. Porém, P.drão, nome pelo qual o belo-horizontino Pedro Henrique Monteiro Moreira ficou conhecido, não desistiu. Em 2006, o clipe de “Sofredor”, do grupo A Profecia TZO (Testemunhos da Zona Oeste) FDF (Face da Favela), formado por ele e por Marcelo I.a, estreou na Rede Minas com a fundamental ajuda da Associação de Imagem Comunitária, que tinha um programa na grade da emissora.

Ao conhecer os processos de filmagem, edição, elaboração, direção de fotografia e roteirização de um clipe, P.drão vislumbrou uma carreira fora dos palcos e atrás das câmeras. Produzir videoclipes para artistas independentes da periferia, que não tinham – e não têm – grandes recursos para bancar suas produções, passou a ser seu grande objetivo.

Os trabalhos começaram a surgir, a propaganda boca a boca deu certo, e P.drão começou a fazer seus contatos. “Foi chegando muito ‘trampo’, comecei a levar a sério o trabalho com vídeo e nunca mais parei. Escolhi ajudar o rap e o movimento hip-hop com o que eu sabia fazer de melhor: videoclipes”, conta.

Em 2008, ao lançar o clipe de “Rainha”, de MC Romeu, o produtor audiovisual viu que, além de entrar no universo do funk, ele tinha rompido as barreiras de Minas Gerais. “Foi um sucesso total, (o clipe) rodou o Brasil inteiro. O Romeu teve um destaque muito grande, transformou a vida dele, e a música toca até hoje. Ter feito esse clipe abriu as portas para mim no funk. Comecei a viajar muito”, lembra P.drão.

Desde então, o diretor lançou mais de 1.500 produções para artistas e grupos de Minas, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Em seu canal no YouTube, onde tem mais de 1 milhão de inscritos, os vídeos somam mais de 360 milhões de visualizações. O foco é sempre o artista independente e, embora trabalhe principalmente com rap e funk, P.drão também vai do pagode ao samba, passando pelo gospel. “Nunca poderia imaginar que chegaria até aqui. São 15 anos de trabalho, mais de 1.500 clipes feitos para artistas periféricos independentes, isso mostra a força que a periferia tem”, ele ressalta.

Celebração

Para festejar essa trajetória, P.drão lança, até sexta-feira (14), sempre às 17h, em seu canal no YouTube , quatro clipes de artistas de rap de BH – MC Big, Colombiana, Das Quebradas e Berê MC –, que vêm sendo produzidos desde 2019 via Lei de Incentivo. “Esses quatro clipes representam bem o que são meus 15 anos de trajetória. Escolhi o rap porque foi com ele que tudo começou. Esses artistas são muito especiais para mim e mostram o peso da favela e o poder de bater de frente com o sistema”, comenta.

Também na sexta, às 19h, P.drão realiza uma live em seu perfil oficial no Instagram. Em debate, a produção audiovisual nas periferias e as dificuldades enfrentadas pelo público das favelas quando o assunto é a viabilização de seus projetos. “Na minha época não tinha essas facilidades digitais, mas ainda é tudo muito caro. Mesmo assim, tem muita gente nas periferias produzindo, trabalhando com vídeo. As tecnologias vieram para ajudar e os jovens estão muito atentos. Quem é da periferia, no entanto, tem que fazer o triplo de correria para alcançar seus sonhos”, observa.

Orgulhoso por completar 15 anos de carreira no audiovisual, P.drão é tido como um dos pioneiros na produção de videoclipes independentes na periferia. Ele sempre teve que fazer de tudo um pouco sozinho: produz, roteiriza, filma, edita e finaliza. Nesse período, o diretor, pai de um jovem de 20 anos e uma criança de 5, conseguiu comprar sua casa e a de sua mãe, e se diz um cara de sorte: “Consegui almejar muita coisa boa e hoje posso passar meu conhecimento para quem quer trabalhar com vídeo nas periferias”.

Programação