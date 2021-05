Ellen DeGeneres anuncia fim de talk show após acusações de bullying

A apresentadora e comediante Ellen DeGeneres, 63, anunciou o fim de seu programa, The Ellen DeGeneres Show, nesta quarta-feira (12). O talk show esteve no ar por 18 temporadas, e agora a apresentadora afirma não se sentir mais desafiada pelo projeto.

“Quando você é uma pessoa criativa, você precisa ser constantemente desafiada. Por mais legal e divertido que o programa seja, não é mais um desafio”, disse DeGeneres em entrevista ao The Hollywood Reporter. O programa irá continuar até sua 19ª temporada, e acabará em 2022.

O programa está no ar desde 2003 e trouxe para a comediante 64 prêmios Emmy, além de outras 20 premiações. Segundo ela, a decisão foi tomada em 2018, quando assinou um contrato de mais três anos com a Warner.

“Preciso de algo novo”, afirmou ela. A comediante diz ainda não saber o que irá fazer com sua carreira futuramente, porém diz que gostaria de voltar aos cinemas ou a uma série tradicional de comédia. “Se encontrar um bom papel, poderei aceitar, o que é algo que não tenho tempo para fazer hoje em dia.”

Nos últimos dois anos DeGeneres e o programa foram investigados internamente pela emissora após a apresentadora receber uma série de acusações alegando que ela maltrataria seus funcionários. Ela retomou as gravações do programa apenas em setembro de 2020, que entrou em pausa tanto pelas denúncias quanto pela pandemia do coronavírus.

A 18ª temporada se iniciou com um pedido de desculpas: “Como você deve ter ouvido, recentemente houve alegações de um ambiente de trabalho tóxico em nosso show. E então houve uma investigação. Aprendi que aqui aconteceram coisas que nunca deveriam ter acontecido. Levo isso muito a sério. Sinto muito pelas pessoas que foram afetadas”, afirmou ela.

DeGeneres afirma que isso não foi o motivo do término do programa, apesar de admitir que pensou em finalizar o show por alguns meses. “Se fosse por isso, eu nem teria voltado”, afirma. “Você precisa entender que, ao mesmo tempo [das acusações], minha casa foi roubada e eu perdi quatro animais de estimação – três gatos e um cachorro, que morreram. Foi uma tsunami.”

RELEMBRE O CASO

O programa foi alvo de investigação interna pela Warner Media, após ex-funcionários denunciarem membros da atração de racismo e desrespeito. O site BuzzFeed ouviu relatos de dez ex-funcionários e um atual -que pediram para permanecerem no anonimato- e praticamente todos alegaram que o ambiente de trabalho é tóxico.

Eles também disseram que passaram por situações de racismo, medo e intimidação enquanto trabalhavam para o programa. Com a repercussão negativa dos internautas, a conta oficial do Twitter do Ellen DeGeneres Show foi desativada para comentários, o que está causando ainda mais críticas ao programa.

“Se [Ellen] quer ter seu próprio programa e ter seu nome no título do programa, ela precisa estar mais envolvida sobre o que realmente está acontecendo. Essa besteira de ‘seja gentil’ só acontece quando as câmeras estão ligadas”, contou um ex-funcionário ao BuzzFeed.

De acordo com a revista Variety, a Warner enviou um comunicado interno para a equipe do programa informando a investigação sobre as denúncias. Em abril de 2020 ano uma polêmica envolvendo a redução de salários dos funcionários devido à pandemia do novo coronavírus revisitou.

Na época, a Variety informou que funcionários reclamavam da atitude dos produtores do show, que demoraram a comunicar informações básicas sobre o trabalho à distância. Após as acusações e polêmicas, DeGeneres pediu desculpas e demitiu três produtores.