Em busca do acesso à elite, Galo disputa Série A2 do Brasileiro feminino

O Atlético entra na Série A2 do Brasileirão feminino 2021 com o objetivo de subir à elite da competição. Na segunda divisão desde 2019, quando o clube retomou o projeto de futebol de mulheres, o Galo vem melhorando o desempenho ano a ano e chega mais forte nesta temporada. A estreia no campeonato é neste sábado (15), às 14h, contra o Aliança-GO, no Sesc Venda Nova.

Campeão mineiro em 2020, em cima do Cruzeiro, o Galo foi eliminado ainda na fase de grupos da última edição do Brasileiro com duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota, mas já fez melhor campanha do que em 2019. Para a coordenadora de futebol feminino do Atlético, Nina Abreu, a evolução coloca o Galo como um dos favoritos para conquistar o acesso em 2021.

“O Atlético tem entregado tudo. Falta a gente superar as equipes que também têm investido muito e esse ano investimos em um elenco mais qualificado e eu acredito no acesso. Dentro do projeto proposto, desde o retorno do futebol feminino no clube, nós estamos em um crescimento linear. Dentro dessa evolução linear a gente vai neste ano buscar o acesso”, destacou Nina.

Em preparação para o Brasileiro, o Galo teve quase quatro meses de treinamentos na Vila Olímpica, sob o comando de Hoffmann Túlio. Além do técnico, o preparador físico Ubiratan Miranda também auxilia na preparação das atletas e comentou o período de pré-temporada.

“Um tempo muito bom para a gente conseguir elevar o padrão físico das atletas e mesclar com os trabalhos físicos. Conseguimos disputar vários amistosos, infelizmente, só com equipes masculinas, porque não temos adversárias femininas para servir de parâmetro, mas que os times impuseram certas dificuldades, até no caráter físico e a gente espera que tenha trazido uma evolução para essa estreia no campeonato A2”, disse o preparador.

O Atlético está no Grupo E da competição, junto do Aliança-GO. CRESSPOM-DF, Juventude-BA, Mixto-MT e SERC-MS. A Série A2 do Brasileirão tem a presença de 36 clubes, separados em seis grupos na primeira fase. Se classificam para as oitavas de final, os dois melhores colocados de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados. As quatro equipes semifinalistas garantem vaga na elite do Campeonato Brasileiro 2022.