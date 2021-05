Em projeto, Sargento Rodrigues quer alterar artigo da Constituição Mineira

O deputado estadual Sargento Rodrigues (PTB) apresentou um projeto de lei na semana passada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) que regulamenta o artigo da Constituição mineira que permite a qualquer cidadão denunciar o governador do Estado por crime de responsabilidade.

Na justificativa, o deputado alega que o texto visa “suprimir lacuna legislativa tão evidenciada atualmente pela pandemia do coronavírus, que trouxe instabilidade a chefes do Executivo, confrontados com a ameaça do impeachment”.

Ele explica ainda que regulamentou o artigo com base no que prevê a Lei Federal 1.079/1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento de prefeitos, governadores e presidente.

“Peguei a lei, e me chamou a atenção o inciso que trata que é crime de responsabilidade violar patentemente qualquer direito ou garantia individual, ou seja, são os direitos e garantias fundamentais, e isso é muito caro para a democracia. Então, não se pode sair violando direito e garantia fundamental, e o governador violou quando baixou o toque de recolher (previsto na Onda Roxa do Minas Consciente, programa estadual de resposta à pandemia de Covid-19)”, disse.

O deputado ressalta ainda que não tem “intenção” de apresentar qualquer denúncia contra Romeu Zema (Novo) por crime de responsabilidade. No entanto, diz que lhe chamou a atenção como esses direitos foram suspensos no país em razão da pandemia.

“As pessoas estão entendendo que, por causa da saúde pública, você pode suprimir os direitos e garantias fundamentais, e não pode”.

Rodrigues ressaltou ainda que, apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), em abril do ano passado, que definiu que prefeitos e governadores tinham autonomia para adotar as medidas de restrição para combater a doença, isso não autoriza que eles determinem ações para limitar os direitos assegurados na Constituição por meio de decretos.

“Aquela decisão do STF, quando foi arguida e que praticamente cortou as iniciativas da Presidência da República porque delegou aos Estados e municípios legislar concorrentemente, falou que poderia adotar restrições, mas não falou que pode adotar restrições violando garantias”, disse.

Lembrou ainda que as cláusulas pétreas da Constituição não podem ser alteradas, nem mesmo por meio de PEC, e uma delas trata justamente dos direitos e garantias individuais. “Se o Congresso não pode alterar cláusula pétrea, como é que um governador ou prefeito pode através de um decreto?”, questiona.

O Projeto 2.604/2021 especifica quais são os crimes de responsabilidade pelos quais o governador pode ser acusado, o que até então só aparecia de forma genérica no texto. Entre os crimes estão: tentar dissolver a Assembleia; impedir ou tentar impedir a realização de reuniões e o funcionamento de qualquer comissão da Casa; violar as imunidades asseguradas aos membros da Assembleia e das Câmaras Municipais; servir-se das autoridades sob sua subordinação para praticar abuso do poder; violar direito ou garantia individual constante previstos na Constituição Federal; infringir qualquer dispositivo da lei orçamentária, entre outros.